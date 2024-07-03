«Раньше просто послал бы его». Дзюба против тренера-сенсации Евро: за что на него обиделся Монтелла? | Источник: Sport24

Артем Дзюба против тренеров, у которых он играл — вечная песня. Обычно отношения у одного из лучших форвардов в истории русского футбола с тренерами не складываются. За долгую карьеру можно вспомнить лишь два положительных примера — Станислав Черчесов и Леонид Слуцкий. Вот с ними у Артема Сергеевича все прекрасно и замечательно.

В остальном все было как-то не очень. С Валерием Карпиным поругались еще в «Спартаке». Унаи Эмери вообще у Дзюбы был «тренеришкой». Роберто Манчини и Сергей Семак в «Зените» тоже не нашли общего языка с форвардом. Причем ирония в том, что все эти тренеры добивались успеха. Карпин сейчас главный тренер сборной России, Эмери трижды выигрывал Лигу Европы. Манчини стал чемпионом Европы с Италией, а Семак — шестикратный чемпион России.

Последняя «жертва» Дзюбы — Винченцо Монтелла. Правда, Артем поиграл у него в «Адане» не так много. Да и «поиграл» слово сильное. Как раз играл Дзюба в Турции очень мало, из-за чего в итоге покинул команду.

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А о Монтелле он высказывался так:

«Монтелла говорил, что я — топ, в порядке. “Нужно терпение”. Потом говорил, что физически нужно поднабрать, но это было оправдание, потому что за три месяца ты не можешь не набрать. Если я не набрал, то это у вас проблема с физикой. По всем показателям я был состоятелен.

А потом Монтелла на меня обиделся. Он в пятый раз позвал меня разговаривать, а я понял, что это разговор ни о чем, и не пошел. Сказал, что смысла нет разговаривать, давайте тренироваться, буду доказывать на поле. Он сильно на меня обиделся.

На самом деле, мне Монтелла почему-то казался приятным человеком — так меня встретил, залез на стол, запрыгнул на меня: «Мой мальчик, так я тебя хотел, ждал!» Я парил, летал, готовился. И вот когда так приземлился, было неожиданно и неприятно.

Удивился, когда после перехода в «Локомотив» Монтелла написал: «Мой друг, удачи тебе». Может, похвалюсь, но я наступил на все, ответил «спасибо, мистер, и вам удачи». Для меня это победа. Раньше я просто бы разозлился и послал. Как-то над собой поработал", — говорил Дзюба в интервью Нобелю Артустамяну.

Конечно, итальянцу досталось меньше остальных тренеров, но все же досталось. И вот магия Дзюбы снова сработала. И Монтелла тоже добился успеха. Пока, конечно, локального. Со скромной сборной Турции он сначала вышел из группы на Евро-2024, а потом прошел первую стадию плей-офф. Теперь в четвертьфинале Турция сыграет с Голландией. Ждем новый сюрприз?