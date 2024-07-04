Краткое руководство по четвертьфиналам Евро-2024

ИСПАНИЯ — ГЕРМАНИЯ

5 июля, Штутгарт, 19:00

Четвертьфинальная встреча между двумя самыми успешными сборными в истории Евро, каждая из которых завоевала по три титула и стремится стать безусловным лидером в этом списке в этом году.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 19:00 Испания - Германия -

У Германии будет домашняя поддержка на «Штутгарт Арене», но это не будет волновать испанскую команду, играющую на опережение.

Германия (10 голов) и Испания (9 голов) являются двумя лучшими бомбардирами Евро-2024 и двумя лидерами по точности передач: у Германии она составляет 92,2%, а у Испании — 91%.

Испанцы — единственная команда со 100%-ным показателем попаданий в финалы, также они имеют больше голевых моментов (84), чем любая другая команда.

В 2020 году Испания обыграла Германию со счетом 6:0 в Лиге наций, но их последняя встреча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре завершилась со счетом 1:1.

ПОРТУГАЛИЯ — ФРАНЦИЯ

5 июля, Гамбург, 22:00

Повтор финала Евро-2016 в Париже, когда Португалия ошеломила хозяев и выиграла со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Эдера в дополнительное время.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 22:00 Португалия - Франция -

Ни одна из команд не добилась убедительных результатов на турнире, несмотря на множество талантов в их составах. Но у них есть потенциальные голеадоры, которым нужно всего лишь мгновение, чтобы найти решающий момент.

За шесть часов футбола в Германии Франция пропустила один гол с пенальти, а из трех забитых мячей один на счету Килианом Мбаппе, два других были автоголами.

Португалия продолжает направлять большую часть своей атакующей игры через 39-летнего Криштиану Роналду, который предпринял больше попыток забить гол на турнире (20 ударов по воротам), чем любой другой игрок, но пока не забил ни одного гола.

В последний раз команды встречались на групповом этапе Евро-2020 и сыграли вничью 2:2.

Франция выступит без дисквалифицированного полузащитника Адриена Рабьо, который выходил в стартовом составе во всех матчах турнира.

АНГЛИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ

6 июля, Дюссельдорф, 19:00

Сборная Англии была в нескольких секундах от вылета, но на 95-й минуте удар «ножницами» Джуда Беллингхэма спас ее от поражения в матче ⅛ финала против Словакии, в то время как Швейцария, напротив, легко обыграла уже бывшего чемпиона Европы Италию, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Швейцарцы выиграли только три из 27 своих прошлых встреч с Англией, последняя из которых была со счетом 2:1 в Базеле в 1981 году.

Несмотря на невыразительное выступление сборной Англии в Германии, в последних 11 матчах чемпионата Европы 2020 и 2024 она не потерпела ни одного поражения, одержав семь побед, а последнее поражение потерпела от Исландии в 2016 году (в финале ЧЕ-20 англичане проиграли итальянцам в серии послематчевых пенальти).

Единственный предыдущий четвертьфинал Швейцарии был на Евро-2020, где они проиграли по пенальти Испании.

В составе сборной Англии не будет дисквалифицированного центрального защитника Марка Гуэхи.

НИДЕРЛАНДЫ — ТУРЦИЯ

6 июля, Берлин, 22:00

Нидерланды продемонстрировали лучшее выступление на турнире, одержав убедительную победу со счетом 3:0 над Румынией в ⅛ финала, в то время как Турция обыграла Австрию со счетом 2:1 и стала одной из самых зрелищных команд, за которыми можно было наблюдать в Германии.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды - Турция -

Эти две команды занимают пятое и шестое места в списке по наибольшему количеству созданных моментов в финалах, причем у Нидерландов их 63, а у Турции 56, и обе команды забили по семь голов, разделяя третье место среди всех команд.

В последний раз они встречались в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, и в двух играх было забито 13 голов. Нидерланды выиграли дома со счетом 6:1, а Турция одержала победу со счетом 4:2 в Стамбуле.