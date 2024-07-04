Краткое руководство по четвертьфиналам Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:39 (мск), источник: Московский комсомолец

Краткое руководство по четвертьфиналам Евро-2024

Восемь оставшихся команд чемпионата Европы займут центральное место в четвертьфиналах, которые пройдут в пятницу, 5 июля, и субботу, 6, июля. «МК-Спорт» рассказывает некоторый подробности предстоящих игр.

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Источник: Reuters

ИСПАНИЯ — ГЕРМАНИЯ

5 июля, Штутгарт, 19:00

Четвертьфинальная встреча между двумя самыми успешными сборными в истории Евро, каждая из которых завоевала по три титула и стремится стать безусловным лидером в этом списке в этом году.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 19:00

Испания-Германия-

У Германии будет домашняя поддержка на «Штутгарт Арене», но это не будет волновать испанскую команду, играющую на опережение.

Германия (10 голов) и Испания (9 голов) являются двумя лучшими бомбардирами Евро-2024 и двумя лидерами по точности передач: у Германии она составляет 92,2%, а у Испании — 91%.

Испанцы — единственная команда со 100%-ным показателем попаданий в финалы, также они имеют больше голевых моментов (84), чем любая другая команда.

В 2020 году Испания обыграла Германию со счетом 6:0 в Лиге наций, но их последняя встреча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре завершилась со счетом 1:1.

ПОРТУГАЛИЯ — ФРАНЦИЯ

5 июля, Гамбург, 22:00

Повтор финала Евро-2016 в Париже, когда Португалия ошеломила хозяев и выиграла со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Эдера в дополнительное время.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 22:00

Португалия-Франция-

Ни одна из команд не добилась убедительных результатов на турнире, несмотря на множество талантов в их составах. Но у них есть потенциальные голеадоры, которым нужно всего лишь мгновение, чтобы найти решающий момент.

За шесть часов футбола в Германии Франция пропустила один гол с пенальти, а из трех забитых мячей один на счету Килианом Мбаппе, два других были автоголами.

Португалия продолжает направлять большую часть своей атакующей игры через 39-летнего Криштиану Роналду, который предпринял больше попыток забить гол на турнире (20 ударов по воротам), чем любой другой игрок, но пока не забил ни одного гола.

В последний раз команды встречались на групповом этапе Евро-2020 и сыграли вничью 2:2.

Франция выступит без дисквалифицированного полузащитника Адриена Рабьо, который выходил в стартовом составе во всех матчах турнира.

АНГЛИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ

6 июля, Дюссельдорф, 19:00

Сборная Англии была в нескольких секундах от вылета, но на 95-й минуте удар «ножницами» Джуда Беллингхэма спас ее от поражения в матче ⅛ финала против Словакии, в то время как Швейцария, напротив, легко обыграла уже бывшего чемпиона Европы Италию, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 19:00

Англия-Швейцария-

Швейцарцы выиграли только три из 27 своих прошлых встреч с Англией, последняя из которых была со счетом 2:1 в Базеле в 1981 году.

Несмотря на невыразительное выступление сборной Англии в Германии, в последних 11 матчах чемпионата Европы 2020 и 2024 она не потерпела ни одного поражения, одержав семь побед, а последнее поражение потерпела от Исландии в 2016 году (в финале ЧЕ-20 англичане проиграли итальянцам в серии послематчевых пенальти).

Единственный предыдущий четвертьфинал Швейцарии был на Евро-2020, где они проиграли по пенальти Испании.

В составе сборной Англии не будет дисквалифицированного центрального защитника Марка Гуэхи.

НИДЕРЛАНДЫ — ТУРЦИЯ

6 июля, Берлин, 22:00

Нидерланды продемонстрировали лучшее выступление на турнире, одержав убедительную победу со счетом 3:0 над Румынией в ⅛ финала, в то время как Турция обыграла Австрию со счетом 2:1 и стала одной из самых зрелищных команд, за которыми можно было наблюдать в Германии.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 22:00

Нидерланды-Турция-

Эти две команды занимают пятое и шестое места в списке по наибольшему количеству созданных моментов в финалах, причем у Нидерландов их 63, а у Турции 56, и обе команды забили по семь голов, разделяя третье место среди всех команд.

В последний раз они встречались в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, и в двух играх было забито 13 голов. Нидерланды выиграли дома со счетом 6:1, а Турция одержала победу со счетом 4:2 в Стамбуле.

Турция выйдет на матч без двух игроков: полузащитников Исмаила Юксека и Оркуна Кёкчу, родившегося в Нидерландах.

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Чехословакия
Чехословакия
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ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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