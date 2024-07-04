Скандал вокруг Демирала стал международным: МИД Турции против властей Германии и УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скандал вокруг Демирала стал международным: МИД Турции против властей Германии и УЕФА

Хроника пикировок.

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

С чего все началось?

Во вторник, 2 июля, сборная Турции обыграла Австрию в матче ⅛ финала Евро-2024 — 2:1. Оба мяча в составе победителей забил 26-летний защитник Мерих Демирал. Его первый гол, на 57-й секунде, стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы, а сам Демирал получил приз лучшему игроку матча.

Однако после игры разгорелся скандал. Футболист опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой демонстрирует политический жест — так называемый волчий салют, поднятые вверх указательные пальцы и мизинцы. Сам снимок Демирал подписал так: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!» Эта фраза принадлежит первому президенту Турецкой Республики и основателю современного турецкого государства Мустафе Кемалю Ататюрку. Эти слова считаются неофициальным лозунгом турецких националистов.

Источник: Reuters

Что такое «волчий салют»?

Это жест, который используют турецкие националисты. Он ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Сам жест называют волчьим салютом, потому что участники движения приветствуют друг друга с помощью него. Волк в качестве символа был выбран не случайно: согласно местной мифологии, тюркские народы произошли от серой волчицы-прародительницы Асены.

Организация «Серые волки» признана вне закона во Франции, а ее символ запрещен в Австрии.

Инцидент совпал с началом в Турции судебного процесса над 22 фигурантами дела об убийстве бывшего лидера «Серых волков» Синана Атеша, застреленного в Анкаре в конце 2022 года.

Источник: Reuters

Что сказал Демирал?

Защитник еще в смешанной зоне после матча высказался об этом праздновании. Демирал сказал: «Я думал над празднованием, связанным с моей турецкой идентичностью. Я невероятно горжусь тем, что я турок, в этом и есть смысл жеста. Видел, что на трибуне люди показывали мне то же самое. Рассчитываю, что у меня появится возможность показать этот жест еще раз».

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Как отреагировал УЕФА?

Уже утром следующего дня Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении турецкого защитника. УЕФА заявил, что рассмотрит поведение Демирала.

Как отреагировала Европа?

Сперва высказался журналист из Австрии, уступившей Турции, Михаэль Бонвалот. Он призвал УЕФА наказать Демирала: «Он абсолютно открыто показал жест фашистских “Серых волков”. Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей. Когда УЕФА начнет действовать?».

Затем слово взяла министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В своем профиле в соцсети X она написала: «Символам турецких ультраправых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для распространения расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит возможность применения санкций. Наши органы безопасности внимательно следят за турецкими правыми экстремистами в Германии. “Серые волки” находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране Конституции».

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир — к слову, сын турецких иммигрантов — тоже не остался в стороне. Он сказал, что жест Демирала является «крайне правым» и «символизирует террор и фашизм».

Кроме того, немецко-израильское общество, называвшее «Серых волков» угрозой евреям, а также армянам, грекам и курдам, призвало власти Германии запретить эту организацию. «Идеологическое превосходство этих фашистских националистов ставит под угрозу общественную безопасность», — заявил президент общества немецкий политик Фолькер Бек.

Источник: Reuters

Как отреагировала Турция?

На родине Демирала все на стороне защитника сборной. Узнав о начале расследования, Мерих еще раз написал в соцсетях ту же фразу Ататюрка: «Доброе утро, моя Турция, — написал он. — Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!».

Министерство иностранных дел Турции спешно выпустило заявление, в котором раскритиковало действия УЕФА:

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала. В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по охране конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что “серый волк” не обязательно может быть связан с правым экстремизмом. “Серый волк” также не является запрещенным символом в Германии. При таких обстоятельствах реакция немецких властей на Демирала сама по себе может считаться ксенофобской».

Многие турецкие политики высказались в поддержку Демирала. Так, официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал заявление МВД Германии и расследование УЕФА недопустимыми.

Кроме того, МИД Турции в среду вечером вызвало посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за заявления немецких властей.

Источник: Reuters

Что грозит Демиралу?

Защитник Турции может пропустить ближайший матч своей команды против Нидерландов, а также получить штраф. Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку был дисквалифицирован УЕФА на два матча за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев после игры с Хорватией на Евро-2024.

А, к примеру, во время ЧМ-2018 футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер избежали дисквалификаций, но были оштрафованы ФИФА на 10 тысяч швейцарских франков за демонстрацию провокационного политического жеста («орла») во время матча с Сербией.

Источник: Reuters

Когда играет Турция?

Сборная Турции в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Берлине в субботу, 6 июля. Решение по делу Демирала должно быть озвучено до этой игры.

Автор: Гоша Чернов

Австрия
1:2
Первый тайм: 0:1
Турция
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Нидерланды
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СССР
СССР
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ФРГ
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Португалия
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Франция
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