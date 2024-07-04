Аршавин — о слезах Роналду: Криштиану выглядит как девочка
Экс-нападающий сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин усомнился в искренности слез Роналду в матче со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 пен.).
Экс-нападающий сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин усомнился в искренности слез Роналду в матче со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 пен.).
В матче ⅛ финала чемпионата Европы сборная Португалии обыграла Словению в серии послематчевых пенальти. В концовке первого дополнительного тайма Роналду не смог реализовать пенальти, а после его окончания заплакал.
«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение. Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом с игры. На его счету одна голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0). 39-летний футболист проводит рекордный шестой чемпионат Европы.
Сборная Португалии в четвертьфинале сыграет против национальной команды Франции. Матч пройдет в Гамбурге, 5 июля.