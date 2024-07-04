Аршавин — о слезах Роналду: Криштиану выглядит как девочка

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение. Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».