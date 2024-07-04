Мейра рассказал, что был удивлен слезам Роналду из-за нереализованного пенальти на Евро
По словам участника чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии, незабитый пенальти помог сплотиться команде и выйти в ¼ финала.
По словам участника чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии, незабитый пенальти помог сплотиться команде и выйти в ¼ финала.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Участника чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейру удивили слезы нападающего Криштиану Роналду после нереализованного пенальти в ворота словенцев в матче чемпионата Европы. Об этом Мейра рассказал ТАСС.
1 июля португальцы вышли в четвертьфинал турнира, проводящегося в Германии, обыграв словенцев (0:0, 3:0 — по пенальти). На последней минуте первого дополнительного тайма Роналду не реализовал 11-метровый удар. В перерыве между дополнительными таймами нападающий не смог сдержать слез.
«Конечно, я был удивлен эмоциям Роналду после нереализованного пенальти, расстроен, потому что он отдает всего себя на поле всегда, он хочет забить как можно больше голов, — сказал Мейра. — Но он не забил пенальти, хотя это был очень важный момент для нас. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном. Сейчас нужно посмотреть, как мы покажем себя против Франции».
«Я думаю, что это помогло сплотиться команде. Мы знали, что это разочарование для него самого, что он не смог помочь команде и реализовать пенальти, но команда сплотилась, пыталась помочь Роналду выйти из этой ситуации», — добавил Мейра.
В четвертьфинале чемпионата Европы португальцы сыграют против сборной Франции, встреча пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.