«Надеюсь, это будет последний матч Крооса». Как же полыхает перед игрой Испания — Германия

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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2
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Хорватия
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Албания
31
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Англия
35
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33
3
Словения
33
4
Сербия
32
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Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Румыния
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Надеюсь, это будет последний матч Крооса». Как же полыхает перед игрой Испания — Германия

А ещё эту пару в ¼ финала Евро-2024 называют скрытым финалом!

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Испания — Германия, Евро-2024, 5 июля 2024: Кроос закончит карьеру, что сказали Леманн, Хоселу, история встреч | Источник: Getty Images

Испания против Германии — один из самых интригующих матчей ¼ финала чемпионата Европы. Некоторые эксперты даже называют его скрытым финалом.

Леманн назвал Испанию молодёжной сборной. Не оценили даже на родине

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн (основной голкипер команды на ЧМ-2006 и Евро-2008) разогрел публику перед матчем острым высказыванием. «Испанцы слишком малы ростом и неопытны. На самом деле, это, по сути, молодёжная сборная. К примеру, у них впереди играют Ламин Ямаль и Нико Уильямс, которые очень молоды. У испанцев мало международного опыта, особенно это касается игроков центральной оси».

Слова Леманна вызвали серьёзный резонанс. Испанские журналисты раскритиковали бывшего вратаря за неосторожное высказывание.

Латиго Серрано: Очень по-немецки — провоцировать так, как это сделал Леманн. Подобные вещи не приходят нам в голову. У немцев нет внутреннего фильтра. Они говорят всё, что думают.

Рамон Альварес де Мон: Германия — далеко не самая опытная сборная. Дело в том, что в её составе почти не осталось футболистов, которые брали золото на ЧМ-2014. Сборная Германии в нынешнем виде ничего не выиграла на международном уровне, несмотря на присутствие таких ветеранов, как Тони Кросс, или такой молодёжи, как Флориан Вирц или Джамал Мусиала. Испания находится примерно на том же уровне, но она всё равно доминирует и демонстрирует более интенсивный футбол с такими игроками, как Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Эмилио Перес де Росас: В современном футбольном мире куча людей считает себя экспертами. Бывшие футболисты часто выступают в роли аналитиков и комментаторов. У меня сложилось впечатление, что некоторые из них выходят на улицу, чтобы люди говорили только о них.

Инма Лидон: Это бравада бывшего футболиста. Думаю, в сборной Германии совсем другое настроение, ведь тот же Илкай Гюндоган с уважением говорил о сборной Испании. Мне кажется, слова Леманна — часть шоу. Способ снова заявить о себе. Футболисты, которые выйдут на поле, не будут говорить ничего подобного.

Николас Линнер, журналист немецкого Bild: Думаю, Леманн потерял самообладание. Назвать Испанию молодёжной сборной можно только, если ты не смотришь чемпионат Европы. Впрочем, я считаю Германию небольшим фаворитом. Оборона сборной Испании не выглядит непроходимой.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не разделяет мнение бывшего голкипера: «Леманн выразил собственную точку зрения. Сейчас он не представляет сборную Германии. У него всегда немного другое мнение, нежели у остальных. Я не согласен с тем, что у Испании слишком молодая команда. У них в составе есть Родри, Альваро Мората, Начо, Дани Карвахаль — довольно опытные футболисты».

Хоселу надеется отправить Крооса на пенсию. Тони не в обиде

Далее в центре внимания оказался нападающий испанской сборной Хоселу. Он заявил, что его команда хочет отправить Крооса на пенсию. Кстати, они вместе провели прошедший сезон в одном клубе — «Реале». Немецкий футболист уже давно сказал, что чемпионат Европы станет для него последним турниром в карьере. После этого полузащитник попрощается с футболом как игрок.

«Надеюсь, это будет последний матч Крооса. Нас ждёт тяжёлая игра с сильным соперником. Я много беседовал с Тони, и он дал мне немало советов. Это фундаментальный для сборной Германии футболист. Надеюсь, после пятничного матча он уйдёт на пенсию. Мы хотим это сделать», — сказал Хоселу на пресс-конференции.

Далее последовал ответ самого Крооса. «Это нормально, что он так сказал, ведь испанцы хотят выиграть турнир. Я сделаю всё, что смогу, чтобы этого не произошло. Они хотят завоевать трофей, у нас такая же цель. Я понимаю, что Хоселу имел в виду. Самое главное, что он не хотел, чтобы я завершал карьеру в Мадриде».

Германия давно не обыгрывала Испанию. А у той проблемы с хозяевами крупных турниров

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 19:00

Испания-Германия-

Любопытно, что Германия не обыгрывала Испанию в официальных матчах с 1988 года. Да-да, более 30 лет! На домашнем Евро немцы победили соперника в группе — 2:0, а дальше что-то пошло не так. После этого команды трижды встречались на чемпионатах мира. В 1994-м и 2022-м команды сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1, а в 2010-м немцы уступили — 0:1. На Евро-2008 испанцы одолели немцев 1:0 и сделали это в финале. Ещё команды дважды встречались в 2020-м в Лиге наций. «Красная фурия» уничтожила соперника дома — 6:0, а в Германии была зафиксирована ничья — 1:1.

Но есть и другая статистика, которая не благоволит уже испанцам. Издание Marca назвало её проклятьем. Дело в том, что Испания играла с хозяевами на девяти крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы). Угадайте, сколько матчей выиграли испанцы? Ни одного! Загибаем пальцы.

  • ЧМ-1934. Италия — Испания (1:1, переигровка — 1:0).

  • ЧМ-1950. Бразилия — Испания — 6:1.

  • Евро-1980. Испания — Италия — 0:0.

  • Евро-1984. Франция — Испания — 2:0.

  • Евро-1988. ФРГ — Испания — 2:0.

  • Евро-1996. Испания — Англия — 0:0 (2:4 пен.).

  • ЧМ-2002. Испания — Южная Корея — 0:0 (3:5 пен.).

  • Евро-2004. Испания — Португалия — 0:1.

  • ЧМ-2018. Испания — Россия — 1:1 (3:4 пен.).

Одна из двух серий точно прервётся.

Кирилл Закатченко

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1
ФРГ
ФРГ
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СССР
СССР
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Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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