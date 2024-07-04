«Надеюсь, это будет последний матч Крооса». Как же полыхает перед игрой Испания — Германия

Испания — Германия, Евро-2024, 5 июля 2024: Кроос закончит карьеру, что сказали Леманн, Хоселу, история встреч | Источник: Getty Images

Испания против Германии — один из самых интригующих матчей ¼ финала чемпионата Европы. Некоторые эксперты даже называют его скрытым финалом.

Леманн назвал Испанию молодёжной сборной. Не оценили даже на родине

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн (основной голкипер команды на ЧМ-2006 и Евро-2008) разогрел публику перед матчем острым высказыванием. «Испанцы слишком малы ростом и неопытны. На самом деле, это, по сути, молодёжная сборная. К примеру, у них впереди играют Ламин Ямаль и Нико Уильямс, которые очень молоды. У испанцев мало международного опыта, особенно это касается игроков центральной оси».

Слова Леманна вызвали серьёзный резонанс. Испанские журналисты раскритиковали бывшего вратаря за неосторожное высказывание.

Латиго Серрано: Очень по-немецки — провоцировать так, как это сделал Леманн. Подобные вещи не приходят нам в голову. У немцев нет внутреннего фильтра. Они говорят всё, что думают.

Рамон Альварес де Мон: Германия — далеко не самая опытная сборная. Дело в том, что в её составе почти не осталось футболистов, которые брали золото на ЧМ-2014. Сборная Германии в нынешнем виде ничего не выиграла на международном уровне, несмотря на присутствие таких ветеранов, как Тони Кросс, или такой молодёжи, как Флориан Вирц или Джамал Мусиала. Испания находится примерно на том же уровне, но она всё равно доминирует и демонстрирует более интенсивный футбол с такими игроками, как Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Эмилио Перес де Росас: В современном футбольном мире куча людей считает себя экспертами. Бывшие футболисты часто выступают в роли аналитиков и комментаторов. У меня сложилось впечатление, что некоторые из них выходят на улицу, чтобы люди говорили только о них.

Инма Лидон: Это бравада бывшего футболиста. Думаю, в сборной Германии совсем другое настроение, ведь тот же Илкай Гюндоган с уважением говорил о сборной Испании. Мне кажется, слова Леманна — часть шоу. Способ снова заявить о себе. Футболисты, которые выйдут на поле, не будут говорить ничего подобного.

Николас Линнер, журналист немецкого Bild: Думаю, Леманн потерял самообладание. Назвать Испанию молодёжной сборной можно только, если ты не смотришь чемпионат Европы. Впрочем, я считаю Германию небольшим фаворитом. Оборона сборной Испании не выглядит непроходимой.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не разделяет мнение бывшего голкипера: «Леманн выразил собственную точку зрения. Сейчас он не представляет сборную Германии. У него всегда немного другое мнение, нежели у остальных. Я не согласен с тем, что у Испании слишком молодая команда. У них в составе есть Родри, Альваро Мората, Начо, Дани Карвахаль — довольно опытные футболисты».

Хоселу надеется отправить Крооса на пенсию. Тони не в обиде

Далее в центре внимания оказался нападающий испанской сборной Хоселу. Он заявил, что его команда хочет отправить Крооса на пенсию. Кстати, они вместе провели прошедший сезон в одном клубе — «Реале». Немецкий футболист уже давно сказал, что чемпионат Европы станет для него последним турниром в карьере. После этого полузащитник попрощается с футболом как игрок.

«Надеюсь, это будет последний матч Крооса. Нас ждёт тяжёлая игра с сильным соперником. Я много беседовал с Тони, и он дал мне немало советов. Это фундаментальный для сборной Германии футболист. Надеюсь, после пятничного матча он уйдёт на пенсию. Мы хотим это сделать», — сказал Хоселу на пресс-конференции.

Далее последовал ответ самого Крооса. «Это нормально, что он так сказал, ведь испанцы хотят выиграть турнир. Я сделаю всё, что смогу, чтобы этого не произошло. Они хотят завоевать трофей, у нас такая же цель. Я понимаю, что Хоселу имел в виду. Самое главное, что он не хотел, чтобы я завершал карьеру в Мадриде».

Германия давно не обыгрывала Испанию. А у той проблемы с хозяевами крупных турниров

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 19:00 Испания - Германия -

Любопытно, что Германия не обыгрывала Испанию в официальных матчах с 1988 года. Да-да, более 30 лет! На домашнем Евро немцы победили соперника в группе — 2:0, а дальше что-то пошло не так. После этого команды трижды встречались на чемпионатах мира. В 1994-м и 2022-м команды сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1, а в 2010-м немцы уступили — 0:1. На Евро-2008 испанцы одолели немцев 1:0 и сделали это в финале. Ещё команды дважды встречались в 2020-м в Лиге наций. «Красная фурия» уничтожила соперника дома — 6:0, а в Германии была зафиксирована ничья — 1:1.

Но есть и другая статистика, которая не благоволит уже испанцам. Издание Marca назвало её проклятьем. Дело в том, что Испания играла с хозяевами на девяти крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы). Угадайте, сколько матчей выиграли испанцы? Ни одного! Загибаем пальцы.

ЧМ-1934. Италия — Испания (1:1, переигровка — 1:0).

ЧМ-1950. Бразилия — Испания — 6:1.

Евро-1980. Испания — Италия — 0:0.

Евро-1984. Франция — Испания — 2:0.

Евро-1988. ФРГ — Испания — 2:0.

Евро-1996. Испания — Англия — 0:0 (2:4 пен.).

ЧМ-2002. Испания — Южная Корея — 0:0 (3:5 пен.).

Евро-2004. Испания — Португалия — 0:1.

ЧМ-2018. Испания — Россия — 1:1 (3:4 пен.).

Одна из двух серий точно прервётся.