Футболист Германии Мусиала высказался о возможном получении награды лучшему игроку Евро

«Я не думаю об этом. Просто хочу продолжать в том же духе. Просто выкладываться по полной, помогать команде забивать голы и хорошо выступать. Главная цель — выиграть Евро. Только после этого мы получим индивидуальные награды. Я полностью сосредоточен на том, чтобы обыграть Испанию, выйти в полуфинал и сделать следующие шаги вперёд как команда», — приводит слова Мусиалы интернет-издание Sky Sport Germany.