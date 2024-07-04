Алекс Фергюсон: Не могу себе представить Роналду на ЧМ-2026

Ранее португалец заявил, что Евро-2024 — его последний чемпионат Европы в карьере, но касательно предстоящего чемпионата мира не высказывался.

«Я не могу себе этого представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее.



Кроме того, места для центральных нападающих будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше», — цитирует Фергюсона SportBild.