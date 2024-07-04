Смородская: Не удивлена вылетом Австрии с Евро, Рангник — не тренер

Ранее сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника проиграла Турции со счетом 1:2 в матче ⅛ финала Евро‑2024.

«Я абсолютно не удивлена вылетом сборной Австрии с чемпионата Европы. Удивил бы противоположный результат, потому что Рангник — не тренер. Австрия вышла из группы, но она не играла как команда, которая дойдет до четвертьфинала или полуфинала», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

66-летний Рангник с июля по ноябрь 2021 года занимал в «Локомотиве» должность директора по спорту и развитию.

Главный тренер сборной Австрии Рангник прокомментировал поражение в ⅛ финала Евро-2024.

«Нам не хватило удачи, и я считаю, что если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы победили. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда в воротах Гордон Бэнкс. Не могу поверить, что сегодня мы отправляемся домой. Думали, что продолжим наше путешествие», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Сборная Турции в четвертьфинале встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине на «Олимпиаштадион».