Рюдигер — о матче с Испанией: Две лучшие команды Евро встретятся друг с другом
Сборные Германии и Испании 5 июля сыграют между собой в четвертьфинале Евро-2024.
Сборные Германии и Испании 5 июля сыграют между собой в четвертьфинале Евро-2024.
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Евро с Испанией.
«Это большая и важная игра, классика, я просто с нетерпением жду ее. На мой взгляд, две лучшие команды турнира встретятся друг с другом. Я вижу игру на равных. Мы должны быть готовы к бою. Нам нужно иметь смелость идти вперед, потому что они тоже уязвимы. Они прессингуют высоко, это можно преодолеть. Но для этого нам нужно хорошо владеть мячом и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. И мы не можем совершать ошибок», — цитирует Рюдигера Bayern & Germany.
Также Антонио Рюдигер поделился мнением о партнере по сборной Джамале Мусиале. 21-летний атакующий полузащитник «Баварии» играет ключевую роль в немецкой национальной команде на Евро-2024.
«Мы, как команда, должны убедиться, что у Мусиалы достаточно свободы, поскольку он способен делать разницу. Но Джамал еще очень молод — слишком высокая ответственность может стать непосильным бременем для таких игроков. Вот почему важно, чтобы все остальные выполняли свои задачи и обеспечивали ему как можно больше свободы», — добавил Рюдигер.
Антонио Рюдигер был признан лучшим игроком матча ⅛ финала Евро-2024 против Дании (2:0).