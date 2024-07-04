Стало известно кто заменит Рабьо в четвертьфинале Евро-2024

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Как сообщает L'Equipe, вместо полузащитника Адриена Рабьо в стартовом составе у сборной Франции появится Эдуард Камавинга. Рабьо пропустит четвертьфинальный матч из-за перебора желтых карточек. В матче ⅛ финала против сборной Бельгии Рабьо получил вторую желтую карточку. Ранее футболист получил предупреждение в игре третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Польши.

Рабьо выступает за национальную команду Франции с 2016 года. В составе сборной он провел 47 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее интернет-портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента с 1 июля 2024 года.

На первом месте в рейтинге оказался 29-летний Адриен Рабьо. Он покинул «Ювентус» по истечении контракта. За клуб из Турина Рабьо играл с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в €35 млн.

Сборная Франции встретится в четвертьфинале Евро-2024 с Португалией. Матч пройдет 5 июля Гамбурге.