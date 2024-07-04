В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в Берлине из-за националистического жеста турецкого футболиста Мериха Демирала, показанного им после гола в ворота команды Австрии на чемпионате Европы. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

3 июля сборная Турции со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче ⅛ финала чемпионата Европы. Демирал стал автором дубля. После второго забитого мяча игрок показал жест турецких националистов «Серые волки». Посол Турции в ФРГ, как пишет журнал, был вызван в министерство иностранных дел 4 июля для обсуждения инцидента.

3 июля телеканал CNN T? rk со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что внешнеполитическое ведомство Турции вызвало посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца из-за начатого УЕФА дисциплинарного расследования в отношении турецкого футболиста, который продемонстрировал после матча националистический жест. МИД Турции заявил о «недопустимости этого расследования со стороны УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС)» и назвал отношение к этому властей ФРГ «политически мотивированным и ксенофобским».