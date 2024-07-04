В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
15:33 (мск), источник: ТАСС

В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста

Мерих Демирал показал жест турецких националистов «Серые волки».

Наверх
Источник: Reuters

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в Берлине из-за националистического жеста турецкого футболиста Мериха Демирала, показанного им после гола в ворота команды Австрии на чемпионате Европы. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

3 июля сборная Турции со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче ⅛ финала чемпионата Европы. Демирал стал автором дубля. После второго забитого мяча игрок показал жест турецких националистов «Серые волки». Посол Турции в ФРГ, как пишет журнал, был вызван в министерство иностранных дел 4 июля для обсуждения инцидента.

3 июля телеканал CNN T? rk со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что внешнеполитическое ведомство Турции вызвало посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца из-за начатого УЕФА дисциплинарного расследования в отношении турецкого футболиста, который продемонстрировал после матча националистический жест. МИД Турции заявил о «недопустимости этого расследования со стороны УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС)» и назвал отношение к этому властей ФРГ «политически мотивированным и ксенофобским».

УЕФА ранее открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста «серых волков». Это традиционный жест для турок, имеющих убеждения правого толка, который в том числе использует руководство входящей в парламент Партии националистического движения.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Все фотогалереи
ВидеоФото
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
24Яркие болельщики Евро-2024
33Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
Главные темы
«Это последний матч Крооса». Как же полыхает перед плей-офф Евро
Краткое руководство по четвертьфиналам Евро-2024
«Спартак» нацелен на автора гола на Евро, который разрывал «МЮ»
Международный скандал из-за жеста: Турция против Германии и УЕФА
Эрдоган 6 июля планирует прибыть в ФРГ на матч сборных Турции и Нидерландов
В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста
Алекс Фергюсон: Не могу себе представить Роналду на ЧМ-2026
Футболист Германии Мусиала высказался о возможном получении награды лучшему игроку Евро
Рюдигер — о матче с Испанией: Две лучшие команды Евро встретятся друг с другом
Мейра рассказал, что был удивлен слезам Роналду из-за нереализованного пенальти на Евро
Аршавин — о слезах Роналду: Криштиану выглядит как девочка
В сборной Бельгии сделали заявление по поводу будущего Тедеско после вылета с Евро-2024
Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в ⅛ финала Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Шансы Германии выиграть Евро-2024 только растут. А вот Франции нет даже в тройке фаворитов
«Раньше просто послал бы его». Дзюба против тренера-сенсации Евро: за что на него обиделся Монтелла?
Сборная Англии тренирует новую схему в преддверии ¼ финала Евро-2024 — Daily Mail
Мостовой: Сборная Бельгии — горе-команда с горе-тренером. Удивляет, как такая футбольная страна назначила Тедеско
Дмитрий Черышев рассказал, что его удивило на Евро-2024
Евро-2024, скандал из-за жеста защитника Турции: он показал жест Серых волков: объяснение, бан, связь с Арменией
Женам и девушкам немецких игроков запретили приезжать на базу. Суровое решение Нагельсманна
«Мы победили ещё до выхода на поле». Джака — о вылете сборной Италии с Евро-2024
Ерохин: На Евро-2024 на меня произвела впечатление сборная Испании
Охранники-мигранты жестко избили фаната. Иностранцы в шоке: «Случись это в России, пропаганда бы кричала»
В бельгийской ассоциации футбола назвали перебором реакцию Де Брюйне на вопрос журналиста
Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита на Евро-2024
Турцию возмутила реакция УЕФА на жест футболиста сборной на Евро
Орлов выделил козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро
«Это глупость!» Крикунов — о критике показе Евро-2024 в России
Таких успехов у Турции не было 16 лет. Сделает ли Монтелла это поколение золотым?
Бонуччи может войти в тренерский штаб Спаллетти в сборной Италии после неудачи на Евро
В Германии арестовали 19 турецких фанатов, один полицейский пострадал
Игрок Румынии Дрэгушин — о матче с Нидерландами: Жаль, что нам приходится ехать домой
Английские судьи будут работать на матчах Евро Испания — Германия и Франция — Португалия
Кроос — о матче с Испанией на Евро-2024: Не думаю, что это моя последняя игра
В Турции восхищены выходом сборной в ¼ финала чемпионата Европы по футболу
Вилья сравнил Испанию на Евро-2024 с командой, выигравшей чемпионат Европы в 2008 году
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро
Марко Росси продолжит работу на посту главного тренера сборной Венгрии после Евро-2024
Во Франкфурте расследуют факт избиения болельщика на Евро-2024
Пульс Роналду был рекордно низким при исполнении пенальти на Евро
Игрок сборной Турции показал жест националистов в матче Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь