«Это истерика». Бывшие игроки сборной Англии осудили поведение Роналду | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывшие футболисты сборной Англии Гари Линекер и Алан Ширер осудили поведение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ⅛ финала чемпионата Европы против словенцев.

Во вторник сборная Португалии обыграла команду Словении в серии послематчевых пенальти, причем вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара словенцев. Роналду мог решить судьбу игры в дополнительное время, но не смог реализовать 11-метровый удар.

«Вратарь справился с выходом один на один, потом отразил все послематчевые пенальти, но даже после этого все говорили только о Криштиану Роналду. У него было, кажется, около четырех штрафных ударов. Он не забил пенальти, не реализовал выход один на один, расплакался — и все говорили о нем. Тебе не кажется, что он становится проблемой для сборной Португалии?» — заявил Линекер в разговоре с Ширером в эфире подкаста The Rest Is Football.

«Этот матч хорошо демонстрирует, что ждет сборную Португалии — здесь все крутится вокруг Роналду. Ему 39 лет, он явно уже не тот, каким был когда-то. Он не так быстр, не так опасен в штрафной. Хотя двигается он по-прежнему великолепно. Он явно требует, чтобы его выпускали в каждой игре, требует, чтобы ему давали бить каждый штрафной. У команды есть Бруну Фернандеш, который замечательно исполняет штрафные, а у Роналду было четыре или пять попыток, один — под совсем уж немыслимым углом, и он попытался ударить. И, конечно же, пенальти, после которого он разревелся — это истерика, не так ли?» — отметил Ширер.

В ¼ финала сборная Португалии сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Гамбурге 5 июля.