Пикфорд обратился к болельщикам сборной Англии перед четвертьфиналом Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

Сборная Англии встретится со Швейцарией в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Верьте в нас! Мы выйдем биться на 100% и отдадим 100% от самих себя. Нам нужна поддержка болельщиков, поскольку это важная часть нашей команды. Атмосфера, которую вы создаёте, помогает нам», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.