Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры | Источник: Reuters

Англия прослыла осторожной сборной еще на Евро-2020, когда в максимально аккуратном стиле добралась до финала. Спустя три года, уже в Германии, команда Саутгейта выступает еще скучнее — англичане сушат игры и очень осторожно атакуют.

Результаты соответствуют — из группы сборная «трех львов» вышла, одержав только одну минимальную победу над Сербией. Кроме нее, британцы сыграли вничью с датчанами (1:1) и словенцами (0:0) и мощно заявили о себе как о команде, матчи которой лучше не смотреть.

Но если раньше рекомендация была чисто житейской, то теперь к делу подключились врачи. Так, The Sun приводит слова одного из самых известных кардиологов Великобритании Дориана Дагмора: «Саутгейт добивается результатов, и победа в уродливой форме — это все равно победа, но справедливо будет сказать, что его тактика сейчас осторожна. Она способствует возникновению у болельщиков негативных эмоций, включая тревогу и разочарование, которые повышают уровень стресса и риск сердечных заболеваний».

Также Дагмор добавил, какой стиль лучше всего сказывается на здоровье болельщиков: «Атакующая игра вроде испанской вызывает положительные эмоции и выработку полезных веществ, включая эндорфины. А вот оборонительная, ограничивающая игра этого не делает. Разочарование болельщиков из-за того, что игроки не оправдывают ожиданий, также способствует выработке химических веществ, вызывающих стресс. Это риски для сердца».

Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию 30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

Кроме того, доктор дал болельщикам сборной Англии несколько ценных рекомендаций при просмотре игр любимой команды — пить 1,5 литра воды на каждый литр пива и есть пищу с высоким содержанием углеводов перед игрой.

По данным The Sun, Гарет Саутгейт все же решил пощадить английских фанатов и их здоровье и готовится внести изменения в состав. Как сообщает издание, на Швейцарию англичане могут выйти в схеме 3−4−3 с Уолкером в центре обороны и Сака с Триппьером по краям полузащиты. Райс и Майну поднимутся ближе к атакующей группе. В такой формации сборная Англии должна выглядеть мобильнее и агрессивнее.

Кроме того, по данным Daily Mail, Гарет Саутгейт впервые с начала турнира запретил футболистам видеться с женами. В Англии решение оценили положительно — считалось, что дамы не смогли поддержать мужей так, как нужно, и даже не смогли подружиться между собой. Из-за этого большинство девушек прилетало и улетало в Германию «набегами», не чаще чем на один день. Так что теперь остаток турнира англичане проведут в одиночестве и полной концентрации на успехе.

Помогут ли эти меры сборной Англии заиграть веселее — узнаем 6 июля. Именно в этот день состоится матч ¼ финала в Дюссельдорфе, где парни Саутгейта сыграют со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 мск.