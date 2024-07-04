Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры

Футбол англичан так плох, что врачи забеспокоились.

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Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры | Источник: Reuters

Англия прослыла осторожной сборной еще на Евро-2020, когда в максимально аккуратном стиле добралась до финала. Спустя три года, уже в Германии, команда Саутгейта выступает еще скучнее — англичане сушат игры и очень осторожно атакуют.

Результаты соответствуют — из группы сборная «трех львов» вышла, одержав только одну минимальную победу над Сербией. Кроме нее, британцы сыграли вничью с датчанами (1:1) и словенцами (0:0) и мощно заявили о себе как о команде, матчи которой лучше не смотреть.

Но если раньше рекомендация была чисто житейской, то теперь к делу подключились врачи. Так, The Sun приводит слова одного из самых известных кардиологов Великобритании Дориана Дагмора: «Саутгейт добивается результатов, и победа в уродливой форме — это все равно победа, но справедливо будет сказать, что его тактика сейчас осторожна. Она способствует возникновению у болельщиков негативных эмоций, включая тревогу и разочарование, которые повышают уровень стресса и риск сердечных заболеваний».

Также Дагмор добавил, какой стиль лучше всего сказывается на здоровье болельщиков: «Атакующая игра вроде испанской вызывает положительные эмоции и выработку полезных веществ, включая эндорфины. А вот оборонительная, ограничивающая игра этого не делает. Разочарование болельщиков из-за того, что игроки не оправдывают ожиданий, также способствует выработке химических веществ, вызывающих стресс. Это риски для сердца».

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Кроме того, доктор дал болельщикам сборной Англии несколько ценных рекомендаций при просмотре игр любимой команды — пить 1,5 литра воды на каждый литр пива и есть пищу с высоким содержанием углеводов перед игрой.

По данным The Sun, Гарет Саутгейт все же решил пощадить английских фанатов и их здоровье и готовится внести изменения в состав. Как сообщает издание, на Швейцарию англичане могут выйти в схеме 3−4−3 с Уолкером в центре обороны и Сака с Триппьером по краям полузащиты. Райс и Майну поднимутся ближе к атакующей группе. В такой формации сборная Англии должна выглядеть мобильнее и агрессивнее.

Кроме того, по данным Daily Mail, Гарет Саутгейт впервые с начала турнира запретил футболистам видеться с женами. В Англии решение оценили положительно — считалось, что дамы не смогли поддержать мужей так, как нужно, и даже не смогли подружиться между собой. Из-за этого большинство девушек прилетало и улетало в Германию «набегами», не чаще чем на один день. Так что теперь остаток турнира англичане проведут в одиночестве и полной концентрации на успехе.

Помогут ли эти меры сборной Англии заиграть веселее — узнаем 6 июля. Именно в этот день состоится матч ¼ финала в Дюссельдорфе, где парни Саутгейта сыграют со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 мск.

Артем Белинин

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