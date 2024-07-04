Мбаппе призвал поддержать Гризманна, которого критикуют за игру на Евро-2024

«Он был немного напряжен. Это несправедливо, учитывая, что эта критика исходит Франции. Он переживает трудное время, нам нужно его поддержать, так как Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам, мне немного больно [из-за этого]. Нужно его поддержать, так как он важный игрок для нас», — цитирует Мбаппе RMC Sport.