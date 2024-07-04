Источник: защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча

По данным источника, футболист пропустит четвертьфинальную встречу Евро-2024 с Нидерландами, если дисквалификация официально подтвердится.

В матче ⅛ финала чемпионата Европы-2024 Турция — Австрия (2:1) после второго забитого мяча на 59-й минуте матча с Австрией футболист показал двумя руками знак, связанный с турецкой ультранационалистической организацией Бозкурт, более известной как «Серые волки». Жест запрещен во Франции и Австрии.