Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024

Много звезд.

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Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024 | Источник: Спорт-Экспресс

Уже вылетели

Андрей Лунин (Украина)

От голкипера «Реала» ждали многого, но уже в первом матче украинцев против Румынии он совершил две результативные ошибки и уступил место в основе Анатолию Трубину из «Бенфики». Как выяснилось позже, именно крупное поражение от Румынии (0:3) помешало желто-синим пробиться в плей-офф — их погубила разница мячей.

Вилли Орбан (Венгрия)

Шансы Венгрии на выход в плей-офф изначально выглядели неплохо, но поражения в матчах со Швейцарией и Германией предопределили ее ранний сход — победа над Шотландией в последнем туре не помогла. Защитник «Лейпцига» Орбан — одна из главных причин скверной игры венгров в обороне: он часто терял позицию и редко выигрывал единоборства.

Марцело Брозович (Хорватия)

Год назад в финале Лиги наций с Испанией Брозович провел выдающийся матч, а затем переехал в Саудовскую Аравию. На Евро экс-хавбека «Интера» было тяжело узнать: не та резкость, не та хватка, а ведь 38-летнему Модричу требовалась помощь Брозовича в середине поля. Увы, но его пик прошел, как и всего серебряного хорватского поколения.

Источник: AFP 2023

Артем Довбик (Украина)

Выбор из центрфорвардов-разочарований огромен: Лукаку, Кейн, Мбаппе, Хейлунн, Левандовски. Но Довбик, в отличие от перечисленных кандидатов, и не вышел из группы, и не забил. Хотя от лучшего бомбардира ла лиги в составе «Жироны» ждали, что он продолжить забивать и в Германии. Но нет — шесть ударов, ноль голов и ранний вылет со сборной Украины.

Якуб Кивиор (Польша)

Только Шотландия на групповом этапе Евро-2024 пропустила больше Польши. Кивиор — лидер ее обороны, поэтому и вопросов к нему много. Возможно, за сезон на левом фланге «Арсенала» Кивиор забыл, как играть в центре обороны, но это мало что меняет: с футболистов топ-клубов спрос всегда больше.

Источник: Reuters

Сборная Италии

Почти всех итальянских футболистов вместе с главным тренером Лучано Спаллетти можно добавить в список разочарований. Не заслуживают критики разве что Доннарумма и Калафьори, а остальные — либо провалились, либо сыграли посредственно. Показательно, что Спаллетти агрессивно тасовал состав, но ничего глобально не менялось. Итальянцы в Германии выдали лишь один хороший отрезок — после пропущенного от Албании гола в 1-м туре, в остальном — логичное прощание с титулом.

Сборная Бельгии

Бельгийскую команду тоже уместно объединить. Местами Де Брейне, Доку и, может быть, Онана с Фасом играли неплохо, но итог всем известен. Лукаку и три отмененных гола — драма и комедия одновременно, но таковы правила футбола, а игрок уровня Ромелу способен забить Румынии, Словакии и Украине хоть один легальный гол. Доменико Тедеско с его странными оправданиями и показной импульсивностью тоже не вызвал восхищения. Концовка финального матча группового этапа, когда бельгийцы откровенно тянули время, чтобы занять второе место и попасть на Францию, — отдельное разочарование.

Источник: Reuters

Еще могут исправиться

Усман Дембеле (Франция)

Франция на Евро забила всего три мяча: один — с пенальти, два других — автоголы. И Мбаппе, и Тюрам могли бы оказаться в нашем списке разочарований, но и Дембеле сюда угодил неслучайно. Вингер «ПСЖ» был заметен в каждой игре, но выхлоп от его КПД был минимальным. Пока Дембеле запомнился лишь бестолковой беготней. Неудивительно, что матч с Бельгией Усман просмотрел со скамейки запасных.

Антуан Гризманн (Франция)

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Франции обычно блистает на крупных турнирах, но в Германии у Гризманна не задалось. Антуан будто бы растерял всю свою магию и делает многие вещи невпопад. Уже не раз мог забить (особенно в матче с Нидерландами), но обходится на Евро без результативных действий. Желтых карточек у нападающего «Атлетико» больше.

Источник: Reuters

Фил Фоден (Англия)

Почти вся сборная Англии органично смотрелась бы в этом списке, но есть те, кто разочаровал сильнее остальных. Фоден в «Манчестер Сити» гораздо чаще играет справа или в центре, но Саутгейт запихнул Фила на левую бровку, где ему явно неудобно. Сложно винить одного Фодена в блеклой игре, ее причины ясны. Но от лучшего игрока АПЛ-2023/24 по версии самой лиги ждут большего.

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду находится в шаге от уникального рекорда: если он забьет, то обойдет Луку Модрича и станет самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы. Точный удар капитана сборной Португалии — самое ожидаемое событие группового этапа, которое не произошло. Криштиану заслужил респект болельщиков за пас на Бруну Фернандеша в матче с Турцией, но в остальном нападающий «Аль-Насра» пока разочаровывает. Впервые в карьере он не забил на групповой стадии крупного турнира. ⅛ финала со Словенией — отдельный вид искусства: тьма ударов со штрафных, нереализованный пенальти, истерика и проход дальше лишь благодаря Диогу Коште.

Источник: AFP 2023

Рафаэл Леау (Португалия)

Форварда «Милана» периодически сравнивают с Криштиану Роналду, но на Евро он пока делает все, чтобы эти сопоставления прекратились. За групповой этап Леау нанес два удара по воротам и столько же получил желтых карточек, причем обе — за симуляцию. И это в эпоху ВАР! В игре со Словенией Рафаэл играл так же тускло.

Гоша Чернов

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История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
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Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
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Россия
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