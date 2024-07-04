Турецкая федерация футбола опровергла сообщения о дисквалификации Демирала

СТАМБУЛ, 4 июл — РИА Новости. Турецкая федерация футбола (TFF) опровергла сообщения СМИ о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два матча футболиста сборной Турции Мериха Демирала за демонстрацию жеста националистической направленности во время игры ⅛ финала Евро-2024 против команды Австрии.

Ранее газета Bild сообщила, что дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала Демирала на два матча.

«Сообщение газеты Bild о том, что УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча, не соответствует действительности. Процесс защиты продлится до утра пятницы», — говорится в заявлении федерации.

Во вторник, 2 июля, сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1. Демирал забил оба мяча турецкой сборной, причем второй мяч он отпраздновал жестом «Серых волков», который в Турции считается жестом национальной гордости, однако активно используется сторонниками ультраправого движения. Жест запрещен в Австрии и Франции.