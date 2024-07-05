Беллингема наказали, Тедеско — простили, турка ждёт бан. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024, новости 3 и 4 июля: скандальные жесты Беллингема и Демирала, Тедеско остаётся в Бельгии, Кроос, Хоселу | Источник: Getty Images

Вчера и сегодня футбольные болельщики отдыхали от матчей Евро-2024. Но это вовсе не значит, что не было важных новостей с турнира. О них и расскажем в нашем традиционном дайджесте.

Турецкого защитника подозревают в фашизме

Мерих Демирал оформил дубль в ворота австрийцев и стал четвёртым защитником на чемпионатах Европы, который оформил дубль. Итог — заслуженная награда игроку матча. Но вот из героя Демирал быстро превратился в изгоя. Дело в том, что после матча он показал жест «Серых волков», связанный с экстремизмом турецкой ультранационалистической партии. Причём за ним начали повторять и земляки на трибунах.

Чиновники из УЕФА не могли пройти мимо и начали расследование. Особенно после реакции из Армении, у которой давние счёты с «волками». Сам Мерих при этом вовсе не считает, что повёл себя плохо. Даже наоборот. «У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», — сказал он.

Сразу после жеста Демирала МВД страны-хозяйки Евро выступило с осуждением, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вылетел в Германию. Вот насколько всё серьёзно. Как сообщил Bild, Мериха дисквалифицируют на два матча.

Беллингема за неприличный жест уже наказали

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-221741186&hd=2&id=456239496&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Реала» играл на день раньше и тоже не сдержал эмоций. Оно и понятно: эффектным ударом «ножницами» сравнял счёт в противостоянии со Словакией за полторы минуты до финала добавленного времени. А затем опустил руку в область паха и помахал ей там.

В УЕФА расценили поведение Джуда неуважительным, направили ему письмо с просьбой всё объяснить. «Это внутренний шутливый жест в адрес некоторых близких друзей, которые были на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла словацкая команда», — прокомментировал эпизод хавбек. «Кайфоломы из УЕФА, оставьте в покое нашего игрока!» — известный журналист Пирс Морган высказался куда резче.

Был риск дисквалификации, но в итоге, по информации всё того же Bild, англичанин отделается пятизначным штрафом. Пишут о € 20 тыс. Наказание явно проще, нежели у Демирала. Тут всё-таки не замешана политика.

Матчи сборной Англии вредны для здоровья

Морган не зря вступился за Беллингема, ведь кайфа у английских болельщиков из-за скучной игры их любимцев действительно мало. А теперь стало известно, что матчи британской сборной и вовсе негативно влияют на здоровье её поклонников. С таким утверждением выступил всемирно известный кардиолог Дориан Дармор для The Sun:

«Просмотр их игр вызывает негативные эмоции у болельщиков, в том числе тревогу и разочарование, что повышает уровень стресса и создаёт опасность для работы сердца. Тактика с уклоном в атаку, которую показывает сборная Испании, напротив, вызывает положительные эмоции и улучшает самочувствие благодаря притоку в том числе эндорфинов. Наблюдая за оборонительной игрой, такого эффекта у фанатов никак не достичь», — категоричен Дармор.

Что ж. Вместо распития алкоголя, чем известны британские болельщики, похоже, им необходимо носить с собой флаконы с настойкой валерианы. Потому что надежд на быстрое перевоплощение сборной Англии мало.

Стюарды толпой накинулись на болельщика

Сборные Португалии и Словении сошлись в ⅛ финала Евро во Франкфурте, и местные стюарды оказались крайне недружелюбными. В Сеть утекло видео, где они толпой избивают болельщика. С чего всё началось, там не показано. Но было бы странно, накинься работники стадиона на потерпевшего без причины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241788&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немецкая полиция не оставила произошедшее без внимание. «Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — известил Reuters коп из Франкфурта Бинто Лонда. В УЕФА добавили, что также следят за ходом ситуации.

Вообще, немецким правоохранителям и так приходится несладко. Тысячи турецких болельщиков вышли на улицы Германии отпраздновать победу над Австрией в ⅛ финала. В Гельзенкирхене в сторону полиции полетели петарды, а один из стражей порядка был ранен. Теперь полицейские наверняка притопят за Нидерланды против турок в четвертьфинале.

Тедеско не уволят из сборной Бельгии после провала на Евро

Бельгийцы провели невзрачный турнир и, несмотря на статус одного из фаворитов, добились всего одной победы в четырёх матчах. Да, их выкинула с турнира Франция, но ведь вполне можно было занять первое место в группе с Румынией, Словакией и Украиной, получив в плей-офф соперника попроще. Румыны получили Нидерланды — в матче с Бельгией они, в отличие от французов, не были бы фаворитами.

Помимо неудачной игры, главному тренеру Бельгии Доменико Тедеско припомнили также конфликт с Тибо Куртуа, из-за которого вратарь «Реала» оказался вне заявки. Несмотря на всё это, спортивный директор бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркотерен (тот самый, что тренировал «Крылья Советов») выразил экс-спартаковцу полное доверие: «Доменико подписал контракт до 2026 года, так что никаких вопросов об уходе нет. Ситуация ясна», — сказал функционер в беседе с «Чемпионатом».

У Бельгии довольно возрастной состав. Грядёт смена поколений, и это, судя по всему, будет заботой Тедеско. Если в руководстве, конечно, не передумают.

Хоселу и Кроос устроили забавный трэш-ток

Тони объявил о завершении карьеры после Евро-2024, то есть каждый матч Германии в плей-офф может стать для него последним. В четвертьфинале немцы сразятся с Испанией. Легендарную вывеску двух ярчайших команд турнира как следует подогрел подколом его уже бывший одноклубник Крооса по «Реалу» Хоселу: «Надеюсь, это будет последний матч Тони. Нас ждёт тяжёлая игра с сильным соперником. Я много беседовал с ним, и он дал мне немало советов. Это фундаментальный для сборной Германии футболист. Надеюсь, после пятничного матча он уйдёт на пенсию. Мы хотим это сделать».

Кроос отреагировал сдержанно: «Это нормально, что он так сказал, ведь испанцы хотят выиграть турнир. Сделаю всё, что смогу, чтобы этого не произошло. Они хотят завоевать трофей, у нас такая же цель. Я понимаю, что Хоселу имел в виду. Самое главное, что он не хотел, чтобы я завершал карьеру в Мадриде». Видимо, приберёг полновесный ответ на непосредственно сам матч.

Атмосфера накалена настолько, что тренировки сборной Германии охраняет конная полиция. Проходящих мимо неё людей сопровождают сотрудники службы безопасности, которые врубают громкую музыку на мобильных телефонах и тем самым глушат выкрики Юлиана Нагельсмана и его футболистов.

Мбаппе впрягся за Гризманна. Дешам не оценил

Французы проводят непростой Евро: показывают не самый зрелищный футбол, мало забивают и частенько говорят о политике. За это их не очень-то хвалят, и в особенности Антуана Гризманна. На правах наиболее звёздного французского игрока Килиан Мбаппе за него вступился.

«В последнее время он был немного напряжён. Я считаю это несправедливым. Особенно с учётом того, что эта критика исходит из страны [Франции]. Он переживает трудное время, но мы должны его поддержать, ведь Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам, мне немного больно [из-за этого]. Гризманн всегда отдавал все силы ради сборной Франции и обладал правильным мышлением. Поддержите его, ведь он важный игрок для нас», — высказался Килиан.

Что в ответ на это сделал Дешам? Сказал, что Гризманна не нужно жалеть! «У него нет депрессии!» — выпалил тренер сборной Франции. А заодно и ответил тем, кто обвиняет его в строгости: «Мы слишком строги с Маркусом Тюрамом? Я здесь не для того, чтобы судить о том, что вы пишете или говорите. Важно, что я говорю про игрока. Антуан, Маркус, в их игре есть положительные моменты, но есть и вещи, в которых можно добиться прогресса». У тренера явно есть стержень!