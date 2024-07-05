Тренер Швейцарии Якин поделился ожиданиями от матча ¼ финала Евро-2024 с Англией

«Это будет совсем другая игра по сравнению с матчем с Италией. Итальянцы активно меняли позиции, и мы понимали, что в этом заключается наш шанс. Англия играет в вертикальный футбол. Если включим хороший прессинг, то им будет сложно вкатиться в игру. Они активно задействуют крайних защитников, и это может приводить к неожиданным последствиям. Они также хорошо в курсе того, как любим атаковать мы сами. И нам очень любопытно увидеть, как же они решат организовать свою атаку», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.