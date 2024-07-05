«Думаете, я дерьмово сыграл?» Палмер — о выступлении за сборную Англии | Источник: Getty Images

Во время интервью с Палмером журналистка TalkSport отметила, что, по ее мнению, Коул «слишком много думает» на поле.

— Слишком много думаю?

— Я имею в виду игру в футбол.

— Вы думали, я дерьмово сыграл? — ответил Палмер.

После этого оба засмеялись, но футболист добавил, что пошутил.

«Я не знаю. Возможно, вы правы. Когда я играю, не думая, это мой лучший футбол», — подчеркнул Палмер.

На Евро-2024 22-летний хавбек два раза появлялся на поле, в обоих случаях — на замену. В сезоне-2023/24 Палмер забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах.