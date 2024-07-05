Андрес Иньеста назвал отличительную черту нынешней сборной Испании

«Напоминает ли мне эта сборная Испанию 2008-го и 2010-го? Я не знаю, потому что я не в ней, но нынешняя команда передаёт очень позитивные вещи, особенно уверенность. В этом её сходство с нашей. У них тоже очень хорошие стартовые 11 и очень качественные замены.



Что бы выделил в их игре? Наличие двух чистых вингеров определяет многое в игре, но в то же время в полузащите есть игроки, которые могут владеть мячом, такие как Родри, Фабиан Руис, Педри, Микель Мерино, Дани Ольмо. Они комбинируют, но когда мяч доставляется на фланг и у вас есть футболисты, обыгрывающие один в один, — это очень чёткая отличительная черта.



В нашей сборной двумя вингерами могли быть (Давид) Сильва и я, но мы не были такими игроками. Это разные характеристики. В финале Евро-2012, который мы выиграли, играли Бускетс, (Хаби) Алонсо, Хави, (Давид) Сильва, Сеск (Фабрегас) и я. (Давида) Вильи не было, а Торрес не выходил в старте», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.