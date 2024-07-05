Рекордсмен по числу матчей за Бельгию завершил карьеру в сборной | Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник сборная Франции победила команду Бельгии в матче ⅛ финала чемпионата Европы со счетом 1:0 и прошла в следующий раунд, а бельгийцы выбыли из турнира.

Для 37-летнего центрального защитника чемпионат Европы в Германии стал шестым крупным турниром в составе национальной команды. Вертонген является рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии — в 157 играх он забил 10 голов.