УЕФА дисквалифицировал Демирала за жест националистов на Евро

Сборная Турции вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв австрийцев со счетом 2:1. Оба гола своей команды забил защитник Мерих Демирал. Один из двух своих голов он отпраздновал «волчьим салютом», который ассоциируется с турецкими националистами.

После матча Демирал опубликовал фотографию с «волчьим салютом» в социальных сетях, снабдив ее подписью: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная в 1933 году. В настоящий момент данные слова используются в качестве неофициального девиза турецких националистов. Этот жест запрещен в Австрии.

Возможно, поведение Демирала связано с действиями фанатов сборной Австрии, которые перед матчем выкрикивали националистические лозунги.

Позднее УЕФА открыл расследование в отношении защитника сборной Турции из-за показанного жеста.

«Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока сборной Турции Мериха Демирала. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

В ¼ финала сборная Турции сыграет с командой Нидерландов. Встреча пройдет 6 июля в Берлине.