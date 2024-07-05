УЕФА дисквалифицировал Джуда Беллингема на один матч условно

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, футболист сборной Англии Джуд Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за нарушение правил достойного поведения во время матча ⅛ финала против команды Словакии (2:1, дополнительное время). Указанное отстранение не вступает в силу немедленно и подлежит испытательному сроку в один год, начиная с даты принятия решения.

Джуд Беллингем сравнял счет на пятой добавленной минуте основного времени матча. После забитого мяча 21‑летний полузащитник приложил руку к паху и показал неприличный жест. В СМИ предположили, что жест был адресован скамейке сборной Словакии. Сам футболист назвал свой поступок шуткой и заявил, что адресовал его близким друзьям, находящимся на трибунах.

Также УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии в общей сложности на 11 тысяч евро за беспорядки на трибунах с участием английских болельщиков и запуск фейерверков.