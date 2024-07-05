Эрдогана возмутила дисквалификация турка на Евро-2024

Ранее МИД Турции назвал «неприемлемой» реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и властей Германии на жест футболиста турецкой сборной Мериха Демирала после победы над командой Австрии. Демирал отпраздновал один из двух своих голов в ворота австрийцев в матче ⅛ финала чемпионата Европы жестом «Серых волков», который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Этот знак запрещен в Австрии и Франции. В среду МИД Турции вызвал посла Германии в Анкаре Юргена Шульца из-за этой ситуации.

«Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух? Там Мерих (Демирал) показал своё волнение этим жестом. После этого наше министерство иностранных дел вызвало их (немецких) официальных представителей, и в настоящее время предпринимаются необходимые шаги. Все решится в субботу. Давайте уйдём с поля с победой и выйдем в следующий раунд. Если не произойдёт ничего экстраординарного, то я посещу матч», — сообщил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.