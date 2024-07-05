Эрдогана возмутила дисквалификация турка на Евро-2024
АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на дисквалификацию футболиста национальной сборной Мериха Демирала после победы над командой Австрии.
АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на дисквалификацию футболиста национальной сборной Мериха Демирала после победы над командой Австрии.
Ранее МИД Турции назвал «неприемлемой» реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и властей Германии на жест футболиста турецкой сборной Мериха Демирала после победы над командой Австрии. Демирал отпраздновал один из двух своих голов в ворота австрийцев в матче ⅛ финала чемпионата Европы жестом «Серых волков», который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Этот знак запрещен в Австрии и Франции. В среду МИД Турции вызвал посла Германии в Анкаре Юргена Шульца из-за этой ситуации.
«Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух? Там Мерих (Демирал) показал своё волнение этим жестом. После этого наше министерство иностранных дел вызвало их (немецких) официальных представителей, и в настоящее время предпринимаются необходимые шаги. Все решится в субботу. Давайте уйдём с поля с победой и выйдем в следующий раунд. Если не произойдёт ничего экстраординарного, то я посещу матч», — сообщил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.