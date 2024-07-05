Мбаппе оценил сборную Португалии перед четвертьфиналом Евро-2024

«Это великая команда, так что нам будет сложно. Если они дошли до этой стадии, значит, это одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Мелкие детали сыграют ключевую роль в этом матче. Я думаю, это будет игра в стиле “от ворот до ворот”, будет много тактики. Так что мы должны быть готовы и сконцентрированы, чтобы выйти в полуфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.