Ле Пен ответила Мбаппе: Французы устали получать нравоучения

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После уверенной победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы. Первый тур прошел 30 июня и завершился успехом партии Ле Пен — «Национальное объединение» набрало 33% голосов. Партия Макрона заняла третье место, набрав около 21%.

Сборная Франции не осталась в стороне. Несмотря на выпущенное еще в начале чемпионата Европы заявление Федерации футбола, в котором говорилось о необходимости избавить команду от политических разговоров, сделать это не получилось. С заявлением на одной из пресс-конференций выступил и лидер национальной команды Килиан Мбаппе.

«Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане Франции, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира. Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать… Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение», — сказал Мбаппе.

«Высказывания Мбаппе? Французы устали получать нравоучения и выслушивать лекции. Господин Мбаппе — очень хороший футболист. Но тенденция миллионеров говорить людям, зарабатывающим 1400 евро в месяц, за кого голосовать, плохо воспринимается», — ответила Марин Ле Пен.

7 июля на выборах во Франции состоится второй тур — он станет решающим. Партия Макрона и объединенный блок левых сил, занявший в первом туре второе место, заключили соглашение, по которому будут снимать кандидатов в пользу друг друга, чтобы не допустить крупной победы партии Ле Пен.