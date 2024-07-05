Ле Пен ответила Мбаппе: Французы устали получать нравоучения
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ответила футболисту на призывы голосовать за партию Эммануэля Макрона.
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ответила футболисту на призывы голосовать за партию Эммануэля Макрона.
После уверенной победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы. Первый тур прошел 30 июня и завершился успехом партии Ле Пен — «Национальное объединение» набрало 33% голосов. Партия Макрона заняла третье место, набрав около 21%.
Сборная Франции не осталась в стороне. Несмотря на выпущенное еще в начале чемпионата Европы заявление Федерации футбола, в котором говорилось о необходимости избавить команду от политических разговоров, сделать это не получилось. С заявлением на одной из пресс-конференций выступил и лидер национальной команды Килиан Мбаппе.
«Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане Франции, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира. Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать… Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение», — сказал Мбаппе.
«Высказывания Мбаппе? Французы устали получать нравоучения и выслушивать лекции. Господин Мбаппе — очень хороший футболист. Но тенденция миллионеров говорить людям, зарабатывающим 1400 евро в месяц, за кого голосовать, плохо воспринимается», — ответила Марин Ле Пен.
7 июля на выборах во Франции состоится второй тур — он станет решающим. Партия Макрона и объединенный блок левых сил, занявший в первом туре второе место, заключили соглашение, по которому будут снимать кандидатов в пользу друг друга, чтобы не допустить крупной победы партии Ле Пен.
5 июля сборная Франции в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с Португалией на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Матч начнется в 22 часа по московскому времени.