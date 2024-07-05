У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
19:00ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
22:00ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться!

Без новых идей есть большой риск вылететь от Португалии.

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У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться! | Источник: AFP 2023

При нынешнем формате Евро некоторые топовые сборные предпочитают не разгоняться со старта. Они понимают, что без особых проблем выйдут из группы, поэтому экспериментируют и позволяют себе ошибаться. Их ключевая задача — подойти в лучшей форме к решающим играм. То есть включиться на полную катушку в плей-офф.

На групповом этапе «Трехцветные», мягко говоря, не впечатлили. Ноль голов с игры, блеклая атака впереди и отсутствие новых идей. Франция, конечно, пробралась в ⅛ финала и не без доли везения преодолела Бельгию, но дальше фарт может закончиться. Впереди серьезный соперник в лице Португалии, и теперь Дидье Дешаму точно нужно что-то придумывать. У команды большие проблемы в нападении.

А ведь подбор атакующих футболистов у тренера громадный, абсолютно на любой вкус: опытнейший Жиру, скоростные Коман, Барколя, Дембеле и Тюрам, умница Гризманн, подвижный Коло Муани.

Автогол решил судьбу Бельгии
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Самый яркий бриллиант среди всех этих дорогущих ювелирных украшений — Мбаппе. Конечно, в одиночку Килиан не так эффективен, его нужно регулярно снабжать мячом, но он в этой команде — единственный киллер. И пока этот киллер выстрелил точно в цель лишь один раз, и тот с пенальти.

Мбаппе сейчас явно находится не в лучших кондициях. Возможно, это связано с переходом из «ПСЖ» в «Реал» — слишком уж сильно муссировалась эта история в мировой прессе. Может быть, на игру Килиана повлиял разбитый нос, ведь он теперь вынужден носить защитную маску.

Игровые причины тоже не стоит сбрасывать со счетов: раньше капитан сборной Франции больше действовал на фланге атаки, а теперь Дешам использует его в центре. Их связка с Жиру была несокрушимой, но на этом турнире Дидье использовал их вместе всего один раз.

Жиру на Евро-2024 ни разу не вышел в старте. Почему? Оливье уже скоро 38 лет, он откровенно доигрывает, подписав в летнее трансферное окно контракт с клубом МЛС. На турнире в Германии центрфорвард выходил только на замену, но был абсолютно незаметен.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 22:00

Португалия-Франция-

Получается, что впервые за последние годы у Дешама сломался механизм, который идеально работал и приносил результат. Что делать?

Есть еще один классный подыгрывающий нападающий — Тюрам, но Дидье видит его ближе к флангу или в роли игрока, отвлекающего внимание. То есть Маркус не получает роль Жиру в чистом виде. Да и «химия» между ним и Мбаппе не того уровня.

Есть ли у Дешама план Б в атаке? Как действовать сборной Франции, если игра у главной звезды не будет идти и дальше? Одного класса исполнителей в плей-офф недостаточно, тем более с таким соперником, как Португалия. И именно на этом этапе должен включиться главный тренер. Если он не предложит новые идеи, то фавориты турнира могут вылететь уже сегодня, на столь ранней стадии плей-офф.

За 12 лет в сборной Дешам как тренер выиграл ЧМ-2018 и пробился в три финала за четыре турнира, но этот Евро заставляет Дидье серьезно пораскинуть мозгами. Возможно, требуются усилия, которые он не прикладывал последние несколько лет. Не верите? Посмотрите на статистику сборной Франции при Дешаме на крупных турнирах (голы после четырех матчей).

На Евро-2024 всего три мяча — два автогола и один с пенальти. Пугающий антирекорд.

Ваш ход, мсье Дешам! Снова пришло время доказывать свою состоятельность. Тем более что вам наверняка хочется войти в историю и составить компанию легендарному Берти Фогтсу — выиграть Евро не только в качестве игрока, но и тренера.

Роман Кольцов

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