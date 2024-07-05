Нагельсман: Если кто-то хочет отомстить испанцам за счет 0:6, пусть так и сделает

В 2020 году на групповом этапе Лиги наций сборная Германии, которой в то время руководил Йоахим Лев, уступила «Красной фурии» под руководством Луиса Энрике со счетом 0:6.

«Я не принимал участия в последних матчах против Испании. Так что я не могу рассуждать о негативной статистике противостояний. Я предельно спокоен на этот счет. Хотим ли мы отомстить им за тот разгром? Я никогда не скажу в раздевалке, что мы собираемся отомстить им за Лигу наций. Меня там не было, так же, как и некоторых футболистов. Так что я не буду судить об этом, и это не имеет никакого отношения к предстоящей игре. Если какие-то игроки захотят отомстить, пусть выйдут на поле и сделают это», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 19:00 Испания - Германия -

Также глава Бундестим высказался о 16-летнем испанском футболисте Ламине Ямале.

«Ямаль очень талантлив. Он был очень стабилен в этом сезоне. Мало кто демонстрировал такую стабильность на протяжении года в “Барселоне”. Илкай Гюндоган не понаслышке знает, как идут дела в “Барсе”. Ему всего 16 лет, что означает, что у наших игроков есть шанс сдержать его. Посмотрим, как он отреагирует, когда ситуация станет жестче. Но не волнуйтесь. Это не означает, что мы будем сбивать его с ног», — добавил Нагельсман.