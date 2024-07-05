Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Испании
Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда «Фурия Роха» из-за перебора жёлтых карточек.
Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда «Фурия Роха» из-за перебора жёлтых карточек.
На 29-й минуте матча ¼ финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, который проходит в эти минуты, Ле Норман получил жёлтую карточку за то, что в центральном круге сбил полузащитника бундестим Илкая Гюндогана.
Первое предупреждение на Евро-2024 центральный защитник получил в матче 2-го тура группового этапа с Италией (1:0).
Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На момент выхода новости счёт 0:0.