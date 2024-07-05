Якин: Сборная Швейцарии создаст проблемы для Англии

«Мы в хорошей форме. У нас много уверенности в себе, и в нескольких играх мы показали, что можем играть против больших команд. Мы играли против действующих чемпионов, хорошо сыграли против хозяев. Мы создадим проблемы для Англии», — цитирует Якина The Mirror.