Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
19:00Испания2Германия1
1/4 финала1-й тайм
22:00Португалия0Франция0
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияW46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
21:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Испании обыграла команду Германии (2:1, д.в.) в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

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Встреча проходила в Штутгарте. В самом дебюте матча испанцы лишились Педри, который пострадал от стыка с Тони Кроосом. 21-летний испанец не смог продолжить встречу из-за травмы колена — вместо него на восьмой минуте вышел Дани Ольмо. Примечательно, что Кроос не получил за этот фол желтую карточку, даже несмотря на то, что в предыдущем эпизоде от его действий также пострадал Ламин Ямаль.

В первом тайме сложно было отдать предпочтение одной из команд. По-настоящему опасных моментов не было ни у одних, ни у других ворот, хотя подходов было предостаточно. Счет был открыт лишь после перерыва — на 51-й минуте Ямаль прошел по правому флангу, вошел в штрафную и выкатил мяч на центр на Ольмо, который ударом низом отправил мяч в притирку с левой штанге.

16-летний Ямаль оформил третью голевую передачу на Евро-2024, сравнявшись с лидером гонки лучших ассистентов турнира Хави Симонсом. Самый юный игрок в истории чемпионатов Европы также успел отличиться ассистами в матчах с Хорватией (3:0) и Грузией (4:1).

Атака немцев оживилась после выхода на поле Никласа Фюллькруга, но большая часть ударов «бундестим» была блокирована защитниками. На 70-й минуте вратарь испанской сборной Унай Симон потащил плотный удар Роберта Андриха с линии штрафной, затем Фюллькруг продавил Начо и замкнул пострел Флориана Вирца, но угодил в штангу.

На 89-й минуте немцы все-таки сумели сравнять счет. Миттельштадт сделал подачу в штрафную, Киммих сделал скидку головой на Вирца, который с линии вратарской отправил мяч левый нижний угол с рикошетом от штанги.

В дополнительное время команды вынуждены были осторожничать. Немецкая сборная была ближе к голу благодаря моментам у Вирца и Фюллькруга, однако под занавес экстра-таймов мяч сумели забить испанцы. На 119-й минуте Дани Ольмо навесил в штрафную, где Микел Мерино головой переправил мяч в ворота Мануэля Нойера и принес победу своей команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор по ходу матча показал игрокам 17 желтых карточек. На пятой добавленной минуте после второго предупреждения был удален защитник Дани Карвахаль. Также из-за перебора желтых карточек испанцам в полуфинале не помогут защитник Робин ле Норман и нападающий Альваро Мората.

Сборная Германии на втором чемпионате Европы подряд не может выйти в полуфинал. На Евро-2020 немцы в ⅛ финала уступили англичанам (0:2). До этого «бундестим» трижды выходила в полуфинал континентального первенства.

Кроме того, страна-хозяйка чемпионата Европы не может выиграть домашний турнир на протяжении десяти турниров кряду. Последний раз это удавалось сделать сборной Франции на Евро-1984.

Сборная Испании в четвертый раз за пять последних чемпионатов Европы сыграет в полуфинале. В 2008 и 2012 году испанцы сумели стать чемпионами, а на Евро-2020 в полуфинале уступили будущим чемпионам итальянцам (1:1, 2:3 пен.).

В полуфинале сборная Испании в Мюнхене сыграет с победителем матча Португалия — Франция. Встреча пройдет во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Испания
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Германия
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