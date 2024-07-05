Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

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Встреча проходила в Штутгарте. В самом дебюте матча испанцы лишились Педри, который пострадал от стыка с Тони Кроосом. 21-летний испанец не смог продолжить встречу из-за травмы колена — вместо него на восьмой минуте вышел Дани Ольмо. Примечательно, что Кроос не получил за этот фол желтую карточку, даже несмотря на то, что в предыдущем эпизоде от его действий также пострадал Ламин Ямаль.

В первом тайме сложно было отдать предпочтение одной из команд. По-настоящему опасных моментов не было ни у одних, ни у других ворот, хотя подходов было предостаточно. Счет был открыт лишь после перерыва — на 51-й минуте Ямаль прошел по правому флангу, вошел в штрафную и выкатил мяч на центр на Ольмо, который ударом низом отправил мяч в притирку с левой штанге.

16-летний Ямаль оформил третью голевую передачу на Евро-2024, сравнявшись с лидером гонки лучших ассистентов турнира Хави Симонсом. Самый юный игрок в истории чемпионатов Европы также успел отличиться ассистами в матчах с Хорватией (3:0) и Грузией (4:1).

Атака немцев оживилась после выхода на поле Никласа Фюллькруга, но большая часть ударов «бундестим» была блокирована защитниками. На 70-й минуте вратарь испанской сборной Унай Симон потащил плотный удар Роберта Андриха с линии штрафной, затем Фюллькруг продавил Начо и замкнул пострел Флориана Вирца, но угодил в штангу.

На 89-й минуте немцы все-таки сумели сравнять счет. Миттельштадт сделал подачу в штрафную, Киммих сделал скидку головой на Вирца, который с линии вратарской отправил мяч левый нижний угол с рикошетом от штанги.

В дополнительное время команды вынуждены были осторожничать. Немецкая сборная была ближе к голу благодаря моментам у Вирца и Фюллькруга, однако под занавес экстра-таймов мяч сумели забить испанцы. На 119-й минуте Дани Ольмо навесил в штрафную, где Микел Мерино головой переправил мяч в ворота Мануэля Нойера и принес победу своей команде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249320&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор по ходу матча показал игрокам 17 желтых карточек. На пятой добавленной минуте после второго предупреждения был удален защитник Дани Карвахаль. Также из-за перебора желтых карточек испанцам в полуфинале не помогут защитник Робин ле Норман и нападающий Альваро Мората.

Сборная Германии на втором чемпионате Европы подряд не может выйти в полуфинал. На Евро-2020 немцы в ⅛ финала уступили англичанам (0:2). До этого «бундестим» трижды выходила в полуфинал континентального первенства.

Кроме того, страна-хозяйка чемпионата Европы не может выиграть домашний турнир на протяжении десяти турниров кряду. Последний раз это удавалось сделать сборной Франции на Евро-1984.

Сборная Испании в четвертый раз за пять последних чемпионатов Европы сыграет в полуфинале. В 2008 и 2012 году испанцы сумели стать чемпионами, а на Евро-2020 в полуфинале уступили будущим чемпионам итальянцам (1:1, 2:3 пен.).