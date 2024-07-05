Педри, Мората, Карвахаль и Ле Норман не помогут Испании в полуфинале Евро-2024

Победа далась испанцам большой ценой. Полузащитник Педри получил травму колена — для него турнир, как пишут СМИ, завершен досрочно. Также Испании в полуфинале не помогут защитники Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль, а также нападающий Альваро Мората. Все пропустят предстоящую встречу из-за дисквалификации. Примечательно, что Мората получил желтую, уже будучи не на поле — он излишне эмоционально праздновал гол Микеля Мерино в дополнительное время.