Уроженец Узбекистана сыграл за Германию на Евро

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Антон появился на поле на 91-й минуте при счете 1:1, заменив Кая Хаверца. В дополнительное время подопечные Юлиана Нагельсмана пропустили второй мяч и вылетели с континентального турнира.

Родители Вальдемара родились в Узбекистане и позднее переехали в Германию. По словам самого игрока, его дедушка и бабушка разговаривали на узбекском языке, а его родители и он сам — русскоязычные, которые в то же время владеют и немецким языком.

С 2020 года он выступает за «Штутгарт», также в карьере 27-летнего защитника был «Ганновер 96». В сборную Германии начал привлекаться в этом году, прежде играл за молодежную сборную.