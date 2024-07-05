Шольц заявил, что страна гордится сборной Германии по футболу

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«Боевой дух, моральный дух, страсть: своими выступлениями и командным духом вы принесли энтузиазм на домашний чемпионат Европы по всей стране. Мы гордимся тобой, дорогая сборная Германии! Поздравления сборной Испании с выходом в полуфинал!» — написал Шольц в X (ранее Twitter).

5 июля сборная Испании в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в Штутгарте. В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Франции и Португалии.