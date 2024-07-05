Шольц заявил, что страна гордится сборной Германии по футболу
БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил команду Германии за игру на чемпионате Европы по футболу и отметил, что страна гордится национальной сборной.
БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил команду Германии за игру на чемпионате Европы по футболу и отметил, что страна гордится национальной сборной.
«Боевой дух, моральный дух, страсть: своими выступлениями и командным духом вы принесли энтузиазм на домашний чемпионат Европы по всей стране. Мы гордимся тобой, дорогая сборная Германии! Поздравления сборной Испании с выходом в полуфинал!» — написал Шольц в X (ранее Twitter).
5 июля сборная Испании в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в Штутгарте. В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Франции и Португалии.
Чемпионат Европы завершится 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии, которая завершила выступление на нынешнем первенстве на стадии ⅛ финала, проиграв швейцарцам (0:2). В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире чемпионата Европы.