УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания — Германия

Комиссия экспертов УЕФА выбрала лучшего игрока матча. Им стал полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. Ольмо появился на поле на 8-й минуте игры, заменив получившего травму Педри. Дани открыл счет в матче, а в дополнительное время ассистировал забившему победный мяч Микелю Мерино.