УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания — Германия
30 июня в Штутгарте состоялся матч ¼ финала Евро-2024, в котором сборная Испании в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла команду Германии.
30 июня в Штутгарте состоялся матч ¼ финала Евро-2024, в котором сборная Испании в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла команду Германии.
Комиссия экспертов УЕФА выбрала лучшего игрока матча. Им стал полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. Ольмо появился на поле на 8-й минуте игры, заменив получившего травму Педри. Дани открыл счет в матче, а в дополнительное время ассистировал забившему победный мяч Микелю Мерино.
В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча Португалия — Франция.