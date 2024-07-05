Германия впервые в своей истории вылетела с Евро на четвертьфинальной стадии
Сборная Германии уступила Испании (1:2 д. в.) в матче ¼ финала Евро-2024.
Сборная Германии уступила Испании (1:2 д. в.) в матче ¼ финала Евро-2024.
Для немецкой команды это поражение стало первым в истории на четвертьфинальной стадии чемпионатов Европы.
Сборная Германии трижды в своей истории выигрывала Евро (1972, 1980, 1996), трижды становилась второй (1976, 1992, 2008) и трижды вылетала на стадии ½ финала (1988, 2012, 2016).
Еще три раза Германия не преодолевала групповую стадию турнира (1984, 2000, 2004), а также вылетела в ⅛ финала Евро-2020.