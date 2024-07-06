Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти | Источник: Reuters

В дополнительное время четвертьфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания — Германия (2:1) возник эпизод, связанный с оценкой действий испанского защитника Марка Кукурельи. Удивительно, что он вызвал споры, ведь 12 июня, перед стартом турнира, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти все внятно и четко объяснил: за какие контакты мяча с рукой назначаются пенальти, за какие — нет.

Судья правильно не наказал испанцев 11-метровым

На 106-й минуте матча Испания — Германия судья Антони Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Испания — Германия: мяч попал в руку Марка Кукурельи | Источник: Кадр из трансляции

Тэйлор в первую очередь отреагировал именно на это и решил, что рука испанца находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло. Тут с рефери можно и нужно согласиться и поддержать его решение.

Испания — Германия: Фюллькруг подыграл себе левой рукой | Источник: Кадр из трансляции

А вот его коллеге Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, пришлось оценивать еще два эпизода в ходе атаки немцев. Очень похоже на то, что за считаные секунды до удара Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Кроме того, получив мяч, он подыграл себе левой рукой. То есть даже поэтому сборной Германии не стоило рассчитывать на 11-метровый удар.

Объяснения Розетти

На исходе первой четверти предтурнирного брифинга, который длился больше часа, глава судей УЕФА Роберто Розетти подробно рассказал о трактовке различных моментов и показал видеоклипы. В том числе речь шла об игре рукой.

Были показаны и объяснены четыре ситуации. Первая — рука находится в естественном положении, вытянута вдоль тела. Вторая — рука поднята, задрана, находится в неестественном положении. Третья — игрок опирается на руку, она считается опорной. Четвертая — игрок бьет по мячу и направляет его себе в руку.

Первый момент как раз сравним с моментом из матча Испания — Германия. Та же ситуация — рука защитника находится в естественном положении, вытянута вдоль тела, кисть внизу, умышленной игры в мяч нет. Почему же тут судья, по мнению некоторых, должен назначить 11-метровый? Конечно, нет.

Второй момент сравним с эпизодом из игры ⅛ финала Германия — Дания, когда Йоаким Андерсен прервал передачу кистью правой руки, которая была поднята вверх и не находилась в естественном положении.

Эпизод в матче Германия — Дания | Источник: Кадр из трансляции

Судья Майкл Оливер этого не мог увидеть, ошибочно не назначил пенальти, и ему на помощь пришел ВАР Аттуэлл (тот самый ВАР, кто работал в пятницу и помогал Тэйлору). В итоге после вмешательства видеоарбитра и просмотра повторов рефери правильно наказал датчан 11-метровым.

Для информации напомню, что третья (опорная рука) и четвертая (удар себе в руку) ситуации — это тоже не основания для пенальти.

Другие указания не выполняются

Эти указания Розетти судьи выполняют и выдерживают примерно одну линию. А вот с другими большая проблема. Я о новшестве, которое УЕФА использовал на чемпионате Европы: о том, что с арбитром могут общаться (корректно) только капитаны команд.

Странно, но едва ли не с первой игры Евро-2024 судьи «забыли» об этом, допускали неуважительное отношение к себе, нет-нет да позволяли футболистам подходить или подбегать и устраивать моббинг.

Да, случаев такого поведения стало меньше. Но оно не исчезло и почему-то не наказывалось. И это бросалось в глаза. В том числе потому, что, как раньше казалось, авторитет Розетти не ставился под сомнение. Его указания выглядели и были обязательными к выполнению. А вот в Германии в этом отношении возникли вопросы.