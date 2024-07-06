Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Чехия
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09:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти

Эпизод вызвал споры.

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Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти | Источник: Reuters

В дополнительное время четвертьфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания — Германия (2:1) возник эпизод, связанный с оценкой действий испанского защитника Марка Кукурельи. Удивительно, что он вызвал споры, ведь 12 июня, перед стартом турнира, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти все внятно и четко объяснил: за какие контакты мяча с рукой назначаются пенальти, за какие — нет.

Судья правильно не наказал испанцев 11-метровым

На 106-й минуте матча Испания — Германия судья Антони Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Испания — Германия: мяч попал в руку Марка Кукурельи | Источник: Кадр из трансляции

Тэйлор в первую очередь отреагировал именно на это и решил, что рука испанца находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло. Тут с рефери можно и нужно согласиться и поддержать его решение.

Испания — Германия: Фюллькруг подыграл себе левой рукой | Источник: Кадр из трансляции

А вот его коллеге Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, пришлось оценивать еще два эпизода в ходе атаки немцев. Очень похоже на то, что за считаные секунды до удара Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Кроме того, получив мяч, он подыграл себе левой рукой. То есть даже поэтому сборной Германии не стоило рассчитывать на 11-метровый удар.

Объяснения Розетти

На исходе первой четверти предтурнирного брифинга, который длился больше часа, глава судей УЕФА Роберто Розетти подробно рассказал о трактовке различных моментов и показал видеоклипы. В том числе речь шла об игре рукой.

Были показаны и объяснены четыре ситуации. Первая — рука находится в естественном положении, вытянута вдоль тела. Вторая — рука поднята, задрана, находится в неестественном положении. Третья — игрок опирается на руку, она считается опорной. Четвертая — игрок бьет по мячу и направляет его себе в руку.

Первый момент как раз сравним с моментом из матча Испания — Германия. Та же ситуация — рука защитника находится в естественном положении, вытянута вдоль тела, кисть внизу, умышленной игры в мяч нет. Почему же тут судья, по мнению некоторых, должен назначить 11-метровый? Конечно, нет.

Второй момент сравним с эпизодом из игры ⅛ финала Германия — Дания, когда Йоаким Андерсен прервал передачу кистью правой руки, которая была поднята вверх и не находилась в естественном положении.

Эпизод в матче Германия — Дания | Источник: Кадр из трансляции

Судья Майкл Оливер этого не мог увидеть, ошибочно не назначил пенальти, и ему на помощь пришел ВАР Аттуэлл (тот самый ВАР, кто работал в пятницу и помогал Тэйлору). В итоге после вмешательства видеоарбитра и просмотра повторов рефери правильно наказал датчан 11-метровым.

Для информации напомню, что третья (опорная рука) и четвертая (удар себе в руку) ситуации — это тоже не основания для пенальти.

Другие указания не выполняются

Эти указания Розетти судьи выполняют и выдерживают примерно одну линию. А вот с другими большая проблема. Я о новшестве, которое УЕФА использовал на чемпионате Европы: о том, что с арбитром могут общаться (корректно) только капитаны команд.

Странно, но едва ли не с первой игры Евро-2024 судьи «забыли» об этом, допускали неуважительное отношение к себе, нет-нет да позволяли футболистам подходить или подбегать и устраивать моббинг.

Да, случаев такого поведения стало меньше. Но оно не исчезло и почему-то не наказывалось. И это бросалось в глаза. В том числе потому, что, как раньше казалось, авторитет Розетти не ставился под сомнение. Его указания выглядели и были обязательными к выполнению. А вот в Германии в этом отношении возникли вопросы.

Александр Бобров

Испания
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Германия
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Франция
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Португалия
3
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Швеция
1
Дания
Дания
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Германия
Германия
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Нидерланды
Нидерланды
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Англия
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Германия
Германия
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Чехия
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Испания
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