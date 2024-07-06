Де ла Фуэнте: Эйфория сборной Испании под контролем. Мои игроки ненасытны

"Это исторический вечер. Я горжусь тем, что могу представлять нашу страну. Насколько далеко мы продвинемся, увидим, но мы абсолютно убеждены, что с этой командой мы сможем продвинуться очень далеко.
Мои игроки ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких игроков. Многих из них я знаю уже много лет. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне и у них есть возможность выиграть [турнир]. Эта команда всегда будет конкурировать. Конечно, всегда есть куда совершенствоваться, но мы не можем подвергать сомнению их гордость, уровень и преданность делу.
Наша эйфория полностью под контролем. Мы так счастливы, но знаем, что завтра будет другой день. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами поля, но мы очень рады, что страна нас поддерживает", — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.