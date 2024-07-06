Де ла Фуэнте: Эйфория сборной Испании под контролем. Мои игроки ненасытны

41 фотография 41 фотография 41 фотография

"Это исторический вечер. Я горжусь тем, что могу представлять нашу страну. Насколько далеко мы продвинемся, увидим, но мы абсолютно убеждены, что с этой командой мы сможем продвинуться очень далеко.

Мои игроки ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких игроков. Многих из них я знаю уже много лет. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне и у них есть возможность выиграть [турнир]. Эта команда всегда будет конкурировать. Конечно, всегда есть куда совершенствоваться, но мы не можем подвергать сомнению их гордость, уровень и преданность делу.