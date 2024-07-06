Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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1
Германия
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Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану

Роналду и компания едут домой, Мбаппе сотоварищи — в полуфинале.

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По уровню и накалу Испания и Германия задали высоченную планку оставшимся четвертьфиналам. Потому ожидания от пары Франция — Португалия, победитель которой выходит на «Красную фурию», были соответствующие. Хотя как может быть по-другому в матче с обилием звезд, где с вывески на тебя смотрят Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе?

Но, несмотря на галактический подбор в атаке обеих команд, вопросов к обеим именно по игре в нападении накопились достаточно. Французы еще ни разу на этом Евро самостоятельно не забили с игры (автогол — лучший бомбардир «Трехцветных»). Дидье Дешам постоянно тасует своих форвардов, сделал это и сейчас — в паре с Мбаппе в центре вышел Коло Муани, под ними — Гризманн. В остальном — без сюрпризов.

К Роберто Мартинесу у всех был вопрос один, но серьезнейший — решится ли он оставить на скамейке провалившего игру со Словенией Роналду? Не решился — и Криштиану, и 41-летний Пепе снова вышли в старте. Кто-то назовет это трусостью, кто-то — здоровой последовательностью. В любом случае, португальскому капитану нужно было в срочном порядке восстанавливать репутацию и закрывать разговоры о том, что он — балласт для команды.

Французская и португальская атака близки к тому, чтобы на этом Евро превратиться в мем. Но, кажется, самих футболистов и их тренеров этот факт не особо смущает. По крайней мере, так казалось по ходу первого тайма. Обе команды совсем не спешили идти в атаку, предпочитая аккуратно перекатывать мяч в центре поля и рисковать с обострением только в крайних случаях.

Французы начали поактивнее, но уже к 15-й минуте сбавили обороты, а к перерыву и вовсе заглохли. Из запоминающегося в их исполнении — мощный выстрел Тео Эрнандеса с подступов к штрафной и фирменный рывок Мбаппе, который закончился передачей назад.

Португальцы старались нагнетать через левый фланг, где рывками пытались взорвать игру Нуну Мендеш и Рафаэл Леау. Но ничего опасного создавать им не удавалось — Криштиану все время оказывался отрезан от команды, а на удары, и то дальние, сподобился лишь Бруну Фернандеш. Одно попадание в створ на две команды за тайм — явно не такое загадывали болельщики. Но примерно такой рисунок ожидали эксперты, учитывая цемент, который залили в центр поля оба коллектива.

После перерыва игра наконец-то разгорелась. Первой включилась Португалия — Камавинга только и успевал стелиться в подкатах, в том числе чуть ли не в собственной вратарской, блокируя проход Леау. Затем Канселу красиво выкатил в штрафную на Бернарду Силву, удар которого красиво потащил Меньян. Еще минуту, и снова французскому вратарю пришлось тащить — на этот раз дважды подряд (сначала удар Витиньи, затем добивание пяткой от Роналду с острого угла).

Дидье Дешам отметил заменой Гризманна на Дембеле. Усман тут же добавил свежести и резкости, начав накручивать оппонентов на правом фланге — опасно бил сам, отдавал на Мбаппе, но все французские выстрелы шли либо мимо ворот, либо прямиком в Диогу Кошту. В концовке Тюрам чуть не ускакал на рывке от Пепе, но 41-летний ветеран показал чудеса резкости, на 90-й минуте дважды догнав молодого свежего оппонента. В общем, вторая сорокапятиминутка получилась куда более живой в исполнении обеих команд, но для открытия счета этого не хватило.

Овертайм ожидаемо прошел в убаюкивающем темпе, будто команды заранее договорились докатать до серии пенальти. Возможность закончить все была у Леау, но у Рафы в тот вечер вообще мало что получалось — вот и сейчас угодил в Упамекано. В целом же португальцы катали мяч почти без обострения, французы сидели в обороне, и всех участников эта картина устраивала.

Интересное случилось в перерыве — Мбаппе попросил замену, уступив место Барколя. Вероятно, сказался эпизод, когда мяч отрикошетил ему в голову и отправил Килиана в нокдаун. В преддверии надвигавшейся серии пенальти это было важно.

В составе Португалии тоже произошла замена — Жоау Феликс вышел вместо Леау и тут же выскочил под подачу Франсишку Консейсау, но из убойной позиции не попал в створ головой. Но в последние 15 минут французы были чуточку, но поактивнее за счет резвых флангов. Правда, удары у Барколя и Дембеле не шли. В самой концовке Нуну Мендеш выбрался на шикарную ударную позицию и мог решить вообще всё, но мяч спокойно забрал Меньян — голы с игры в этом матче нам было увидеть не суждено.

Первым сделал это Дембеле в послематчевой серии. За ним — Роналду, взявший паузу и четко положивший мяч в угол. Вообще в серии почти все исполнители реализовали свои попытки очень уверенно. Почти. Кроме Феликса, золотого мальчика португальского футбола, который никак не раскроет свой талант, а теперь стал антигероем вечера. Мяч после его удара со звоном полетел в штангу. Французы больше не ошиблись, и Тео Эрнандес отправил Францию в полуфинал. Ждем следующую европейскую классику с Испанией. Скоро.

Марк Бессонов

Португалия
0:0
По пенальти: 3:5Основное время: 0:0 (0:0)
Франция
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