Назван лучший игрок матча Португалия — Франция
5 июля в Дюссельдорфе состоялся матч ¼ финала Евро-2024, в котором сборная Франции в серии пенальти обыграла команду Португалии.
5 июля в Дюссельдорфе состоялся матч ¼ финала Евро-2024, в котором сборная Франции в серии пенальти обыграла команду Португалии.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не забили. В послематчевой серии пенальти французы реализовали все свои попытки, а у португальцев в штангу пробил Жоау Феликс.
Комиссия экспертов УЕФА выбрала лучшего игрока матча. Им стал нападающий сборной Франции Усман Дембеле. Он отыграл 53 минуты, дважды бил по воротам и реализовал послематчевый пенальти.
В полуфинале сборная Франции сыграет с Испанией.