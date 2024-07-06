Катастрофа Испании перед полуфиналом и финиш Роналду. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024, результаты 5 июля, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Испания — Германия, Португалия — Франция | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы близится к развязке. 5 июля — один из мощнейших дней на всём турнире. Два топ-матча, четыре команды, две путёвки в полуфинал. И это действительно было круто.

Испания разбила мечту Германии, а Кроос ушёл драматично

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 19:00 Испания 2 Германия 1 ДВ

Немцы так уверенно прошли групповой этап и ⅛ финала, что, казалось, победа на домашнем Евро всё ближе. Но в четвертьфинале предстояло играть с другим фаворитом — Испанией. Команда де ла Фуэнте тоже впечатлила всех в группе, а в первой стадии в плей-офф разбила сенсационную Грузию.

Начало матча получилось брутальным. Тони Кроос, тот самый полузащитник-маэстро, превратился в тафгая и начал косить соперников. Один из таких моментов привёл к травме и замене Педри. А самое удивительное, что английский судья Энтони Тейлор не показал немцу даже жёлтую карточку.

А гола пришлось ждать больше тайма. На 51-й минуте его забили испанцы, и символично, что этот сделал именно Ольмо, вышедший вместо сломанного Педри. Разумеется, Германия затем пошла в атаку и с каждой минутой наращивала давление. Вопрос был только один: выстоит ли Испания. Не выстояла. На 89-й минуте Вирц сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

Матч вёл себя последовательно, так что на последних минутах нам была обеспечена драма. Вместо серии пенальти мы получили внезапный гол Мерино на 119-й минуте и 2:1 в пользу Испании. Немцы в ответ соорудили голевой момент Фюллькруга и удаление для Карвахаля, но закончилось всё плачевно: подача Крооса со штрафного прямо в руки Симону. Это последнее действие Тони в футболе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249321&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале Испания сыграет с Францией. И выглядит это практически как противостояние добра и зла. Но у испанцев есть большая, если не катастрофическая проблема: из-за перебора карточек полуфинал пропустят сразу несколько ключевых игроков. Карвахаль, Мората, Ле Норман — без них будет трудновато.

Франция снова прошла дальше без гола. Роналду едет домой

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 22:00 Португалия 0 Франция 0 П 3:5

Португалия против Франции — вывеска, обратная предыдущей. Нет, команды тоже топовые. Просто никакого веселья здесь не ожидалось, ведь португальцы и французы на этом Евро по разным причинам ограничиваются минимумом. Тот случай, когда ожидания совпали с реальностью.

Про основное, да и дополнительное время в этом матче даже сказать особо нечего. Да, было несколько моментов, но до совсем 100-процентных не доходило. Другие хайлайты: поселившийся в офсайде Роналду, снова получивший по носу и впоследствии попросивший замену Мбаппе, а также 41-летний Пепе, кошмаривший молодых французских нападающих.

А потом настало время серии пенальти. Казалось, что здесь путешествие Франции может легко закончиться, ведь у Португалии в воротах ждал монстр Диогу Кошта. Но французы лупили по углам, а вот португалец дрогнул. Только не Кошта, а Феликс — он зарядил в штангу. 5:3 — и Португалия едет домой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249328&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.