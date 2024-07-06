Катастрофа Испании перед полуфиналом и финиш Роналду. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
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Хорватия
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2
Дания
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Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Словакия
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Португалия
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Чехия
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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Катастрофа Испании перед полуфиналом и финиш Роналду. Что творится на чемпионате Европы

Франция снова прошла без гола, Германия вылетела с домашнего турнира, а Кроос ушёл из футбола.

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Евро-2024, результаты 5 июля, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Испания — Германия, Португалия — Франция | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы близится к развязке. 5 июля — один из мощнейших дней на всём турнире. Два топ-матча, четыре команды, две путёвки в полуфинал. И это действительно было круто.

Испания разбила мечту Германии, а Кроос ушёл драматично

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 19:00

Испания2Германия1ДВ

Немцы так уверенно прошли групповой этап и ⅛ финала, что, казалось, победа на домашнем Евро всё ближе. Но в четвертьфинале предстояло играть с другим фаворитом — Испанией. Команда де ла Фуэнте тоже впечатлила всех в группе, а в первой стадии в плей-офф разбила сенсационную Грузию.

Начало матча получилось брутальным. Тони Кроос, тот самый полузащитник-маэстро, превратился в тафгая и начал косить соперников. Один из таких моментов привёл к травме и замене Педри. А самое удивительное, что английский судья Энтони Тейлор не показал немцу даже жёлтую карточку.

А гола пришлось ждать больше тайма. На 51-й минуте его забили испанцы, и символично, что этот сделал именно Ольмо, вышедший вместо сломанного Педри. Разумеется, Германия затем пошла в атаку и с каждой минутой наращивала давление. Вопрос был только один: выстоит ли Испания. Не выстояла. На 89-й минуте Вирц сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

Матч вёл себя последовательно, так что на последних минутах нам была обеспечена драма. Вместо серии пенальти мы получили внезапный гол Мерино на 119-й минуте и 2:1 в пользу Испании. Немцы в ответ соорудили голевой момент Фюллькруга и удаление для Карвахаля, но закончилось всё плачевно: подача Крооса со штрафного прямо в руки Симону. Это последнее действие Тони в футболе.

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В полуфинале Испания сыграет с Францией. И выглядит это практически как противостояние добра и зла. Но у испанцев есть большая, если не катастрофическая проблема: из-за перебора карточек полуфинал пропустят сразу несколько ключевых игроков. Карвахаль, Мората, Ле Норман — без них будет трудновато.

Франция снова прошла дальше без гола. Роналду едет домой

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 5.07.2024, 22:00

Португалия0Франция0П 3:5

Португалия против Франции — вывеска, обратная предыдущей. Нет, команды тоже топовые. Просто никакого веселья здесь не ожидалось, ведь португальцы и французы на этом Евро по разным причинам ограничиваются минимумом. Тот случай, когда ожидания совпали с реальностью.

Про основное, да и дополнительное время в этом матче даже сказать особо нечего. Да, было несколько моментов, но до совсем 100-процентных не доходило. Другие хайлайты: поселившийся в офсайде Роналду, снова получивший по носу и впоследствии попросивший замену Мбаппе, а также 41-летний Пепе, кошмаривший молодых французских нападающих.

А потом настало время серии пенальти. Казалось, что здесь путешествие Франции может легко закончиться, ведь у Португалии в воротах ждал монстр Диогу Кошта. Но французы лупили по углам, а вот португалец дрогнул. Только не Кошта, а Феликс — он зарядил в штангу. 5:3 — и Португалия едет домой.

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Михаил Рождественский

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Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
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Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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