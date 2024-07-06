Роналду нельзя заканчивать с футболом после Евро. Надо измениться

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду нельзя заканчивать с футболом после Евро. Надо измениться

Георгий Илющенко не хочет провожать Криштиану на пенсию.

Наверх
Евро-2024, Португалия — Франция — 0:0 (5:3), Криштиану Роналду нельзя заканчивать карьеру, статистика, мнение, 6 июля 2024 | Источник: Getty Images

Сборную Португалии в четвертьфинале Евро-2024 остановила Франция, а Криштиану впервые за 11 попыток не забил на крупных международных турнирах.

В феврале Роналду исполнится 40 лет. Возвращение из Саудовской Аравии в Европу если ему и светит, то чисто символическое — чтобы завершить карьеру на родине. Топ-клубам он не был интересен и в 2022-м. Тогда, скорее, не из-за игровых качеств — дело было в зарплате и скандальности. В 2025-м или позже подписывать его тем более не захотят.

Всё говорит о том, что португалец в очередной раз назабивает кучу мячей в саудовском чемпионате и на местечковой мажорной ноте закончит с футболом, больше не заискрив на международном уровне. Этого очень не хочется.

Дело именно в сборной Португалии. Роналду тащил её вплоть до ЧМ-2022. На том же Евро-2020 он вонзил по дублю венграм и французам, огорчил голом Германию. И всё же в Катаре Криш не оказался готов к роли запасного после месяцев страданий и пропущенной предсезонки в «МЮ». Несмотря на плохую форму, индивидуальные заслуги были для него куда важнее командных.

Вспомните, как гол записали не на Роналду, а на Бруну — Криштиану это неимоверно бесило. Или его жуткое недовольство заменами и статусом запасного. Он оказался унижен: трудно быть всё время иконой, а потом вылетать со сборной в качестве резервиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евро-2024 — совсем другой случай. К нему Криш подошёл в лучшей форме, нежели к ЧМ-2022, и всё время играл от звонка до звонка — кроме неважного с турнирной точки зрения противостояния с Грузией. В недостаточной самоотдаче его точно не упрекнёшь. Проблема иная — Роберто Мартинес сделал 39-летнюю звезду примой. Игра сборной Португалии была пресной и однообразной — забрось в штрафную, а там Роналду зацепится за мяч и что-нибудь придумает. Не зацепился и не придумал, потому что такую роль он уже не тянет.

Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафа Леау — все они привыкли к другому футболу. К позиционному, а не к «Забрось вперёд — игра придёт». Типичные заложники тренерской установки.

Вполне возможно, против такой перестройки был именно Роналду, и Мартинес побоялся ему перечить. Не исключено, что Криш после бомбардирского рекорда в Саудовской Аравии до сих пор считает себя лучшим игроком мира. Собственно, вот его цитата месячной давности:

«Думаю, я совершенный игрок. Но всегда есть вещи, которые я могу улучшить. С возрастом есть моменты, в которых мы начинаем терять. Поэтому важно адаптироваться. Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для неё. Это то, что я пытался сделать. Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне, и поддерживать этот уровень очень тяжело. Только приложив много усилий и упорного труда, мы сможем достичь таких показателей».

Криштиану Роналду
капитан сборной Португалии

Это золотые слова. Важна интерпретация. Нет сомнений, что Криштиану сохранит неплохую форму и к 2026-му. Даже в 41 год. Как и в том, что его по-прежнему будут вызывать в сборную, — для Португалии он гораздо больше, чем просто футболист. Тем не менее ему необходимо принять как данное: я уже не так хорош и осознаю, что игра должна строиться вокруг лучших качеств тех, кто находится в прайме.

Идеальная миссия Криштиану — лидер раздевалки и суперзапасной, который не препятствует такой роли, готов в любой момент выбежать на поле, вовремя подставить голову и выкрикнуть фирменное «Сииии!».

Потрясающие капитанские способности Роналду уже показал в финале чемпионата Европы — 2016, когда весь матч рулил партнёрами с бровки. На Евро-2024 он отдал пас Бруну на пустые ворота, хотя мог забивать сам, и продемонстрировал, что научился ставить командные достижения выше своих. Если Криш будет готов отойти на второй план, то вновь станет важным звеном для Португалии.

Не хочется верить, что международная карьера Криштиану закончится столь уныло. Но чтобы её триумфально продолжить, он должен поменять мировоззрение. Время для этого у него есть.

Георгий Илющенко

Португалия
0:0
По пенальти: 3:5Основное время: 0:0 (0:0)
Франция
Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Все фотогалереи
ВидеоФото
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
Главные темы
Не такого финала заслужил Кроос
Роналду нельзя заканчивать с футболом после ЧЕ. Надо измениться
Увидим ли мы Англию в полуфинале Евро? Расклады от аналитиков
Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА объяснил, почему нет пенальти
Аршавин оценил выступление Криштиану Роналду на Евро-2024
Назван лучший игрок матча Португалия — Франция
Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану
Франция вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв по пенальти Португалию
Де ла Фуэнте: Эйфория сборной Испании под контролем. Мои игроки ненасытны
Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом
«Мой лучший день в составе сборной». Игрок Испании Ольмо — о матче с Германией на Евро
«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры
Мостовой: Вамос, Испания! Рад, как за Россию
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Нагельсман: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. Сборная Германии отдала все, чтобы выиграть
Скандальное судейство в ¼ финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
Германия впервые в своей истории вылетела с Евро на четвертьфинальной стадии
УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания — Германия
Шольц заявил, что страна гордится сборной Германии по футболу
Педри, Мората, Карвахаль и Ле Норман не помогут Испании в полуфинале Евро-2024
Испания остановила Германию — и карьеру Крооса! Ольмо и Мерино уже выигрывали с Де ла Фуэнте молодежный Евро
Роналду проводит 30-й матч на Евро — это рекорд. У Пепе 23 игры на чемпионатах Европы
Уроженец Узбекистана сыграл за Германию на Евро
Тони Кроос провёл последний матч в карьере
Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024
Португалия — Франция: стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2024
Якин: Сборная Швейцарии создаст проблемы для Англии
Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Испании
Испания — Германия: Педри заменили из-за травмы
Рюдигер не сыграет в полуфинале Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии
Нойер — третий футболист в истории с 20+ матчами на чемпионатах Европы
Испания — Германия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
В Турции пытаются оспорить двухматчевую дисквалификацию Демирала
Нагельсман: Если кто-то хочет отомстить испанцам за счет 0:6, пусть так и сделает
У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться!
Ле Пен ответила Мбаппе: Французы устали получать нравоучения
Касильяс: Нойер — один из лучших голкиперов в истории
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Мбаппе оценил сборную Португалии перед четвертьфиналом Евро-2024
Рекордсмен по числу матчей за Бельгию завершил карьеру в сборной
Эрдогана возмутила дисквалификация турка на Евро-2024
УЕФА дисквалифицировал Джуда Беллингема на один матч условно
УЕФА дисквалифицировал Демирала за жест националистов на Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь