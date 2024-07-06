Аршавин оценил выступление Криштиану Роналду на Евро-2024

«Он старался, подчинил себя команде, нашёл себе роль центрального нападающего, который должен замыкать головой. Навесы. КПД ноль, не забил пенальти на этом турнире. Но, с другой стороны, если бы он был настолько хуже, чем другие… Он всё равно лучше Рамуша, Невеша. Я бы не сказал, что он тормозил игру. На чемпионате мира он больше негатива вносил в команду, а здесь понимал, что его роль не главная. Думаю, что он может доехать и до чемпионата мира 2026 года», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».