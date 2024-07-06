Увидим ли мы Англию в полуфинале Евро? Расклады от аналитиков на второй день ¼ финала

Евро-2024, ¼ финала: расклады, прогноз, расписание, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, время, 6 июля 2024 | Источник: Getty Images

Сегодня, 6 июля, мы узнаем окончательный состав полуфиналистов Евро-2024. В Германии состоятся два заключительных матча ¼ финала: Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. У каких команд больше шансов на проход дальше? Смотрим на расклады от букмекерских контор и аналитиков.

Англия — Швейцария

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Сборная Англии с огромным трудом оказалась в четвертьфинале. В прошлом раунде плей-офф команда Гарета Саутгейта встречалась со Словакией. И уступала до 90+5-й минуты, но Джуд Беллингем шикарным ударом через себя сравнял счёт. А в дополнительное время гол Гарри Кейна принёс англичанам победу. Однако к игре сборной есть огромные вопросы. Уныние — главная претензия. Да и не похожа Англия на команду, которую нельзя обыграть.

А вот Швейцария получает комплименты. На групповом этапе команда Мурата Якина почти обошла Германию, сыграв с ней вничью (1:1). А в ⅛ финала швейцарцы уверенно разобрались с победителем Евро-2020 — Италией (2:0). Швейцария выглядит целостной командой практически без слабых мест. А это порой нивелирует разницу в классе с более сильными соперниками.

Однако букмекеры всё же верят в Англию. Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта в основное время — 2.25, с учётом дополнительного времени и пенальти — 1.57. На проход швейцарцев можно поставить с коэффициентом 2.45. А победа в основное время оценивается в 4.05. Аналитики Opta также верят в Англию: по их версии, вероятность выхода англичан в полуфинал — 66%, Швейцарии — 34%.

Нидерланды — Турция

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды - Турция -

Очень весёлый матч нас ожидает. Нидерланды в ⅛ финала покуражились с Румынией, забив три мяча и не пропустив ни одного. Команда Рональда Кумана могла забить ещё пару-тройку голов — подвела реализация. Возможно, нидерландцы оставили их для четвертьфинала.

Турция прошла в ⅛ финала Австрию, хотя команда Ральфа Рангника считалась фаворитом пары. Однако дубль Мериха Демирала принёс туркам победу. Австрия отыграла один мяч и в концовке устроила настоящий штурм. Но невероятный сейв Мерта Гюнока спас Турцию от дополнительного времени, подарив первую с 2008 года путёвку в ¼ финала.

Правда, с Демиралом, героем матча с Австрией, случился скандал. После игры он показал жест «Серых волков» — ультранационалистической турецкой партии, которая связана с экстремизмом. Это вызвало негодование в Германии. УЕФА же в итоге забанил Демирала на два матча. Так что Мерих с Нидерландами не сыграет. Другой вопрос: как эта ситуация скажется на сборной Турции? Придаст дополнительный импульс или, наоборот, заберёт моральные силы?

Букмекеры считают Нидерланды фаворитом матча. Коэффициент на их победу в основное время составляет 1.60, проход с учётом дополнительного времени и пенальти — 1.30. В Турцию же верят намного меньше. Общий проход оценивается коэффициентом 3.70, победа в основное время — в 5.90. Аналитики Opta считают Нидерланды явным фаворитом пары: шансы на их выход в полуфинал оцениваются в 70%, Турции — в 30%.