Английские и немецкие фанаты устроили потасовку на Евро | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу сборная Германии в Дюссельдорфе со счетом 1:2 в дополнительное время проиграла испанцам и завершила выступление на домашнем чемпионате Европы. После игры англичане высмеивали местных болельщиков, скандировали оскорбительные кричалки. В результате между несколькими фанатами началась потасовка. Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства сотрудников полиции.

Перед стартом турнира в Германии Футбольная ассоциация Англии (FA) пыталась добиться запрета на продажу алкоголя около стадиона в Гельзенкирхене перед матчем сборных Англии и Сербии на групповом этапе чемпионата Европы из-за опасений по поводу беспорядков среди болельщиков.