Турецкая партия нашла решение на фоне скандала с дисквалификацией Демирала

Во вторник, 2 июля, сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в ⅛ финала Евро-2024. Демирал забил оба мяча турецкой сборной, причем второй мяч он отпраздновал жестом «серых волков», который в Турции считается символом национальной гордости, при этом активно используется сторонниками ультраправого движения. Этот жест запрещен в Австрии, а также во Франции. Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала Демирала на два матча за демонстрацию жеста националистической направленности во время игры. МИД Турции выразил сожаление в связи с данным решением УЕФА, оно вызвало «глубокое разочарование» у граждан страны.