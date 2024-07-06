Турецкая партия нашла решение на фоне скандала с дисквалификацией Демирала

Во вторник, 2 июля, сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в ⅛ финала Евро-2024. Демирал забил оба мяча турецкой сборной, причем второй мяч он отпраздновал жестом «серых волков», который в Турции считается символом национальной гордости, при этом активно используется сторонниками ультраправого движения. Этот жест запрещен в Австрии, а также во Франции. Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала Демирала на два матча за демонстрацию жеста националистической направленности во время игры. МИД Турции выразил сожаление в связи с данным решением УЕФА, оно вызвало «глубокое разочарование» у граждан страны.
«Депутат от “Хорошей партии” в Хатае Аднан Шефик Чиркин представил в Великое национальное собрание Турции законопроект об официальном признании знака “бозкурт” национальным символом тюрков. В своем предложении Чиркин обратил внимание на наказание, полученное футболистом сборной Мерихом Демиралом, и заявил, что знак должен быть принят в качестве символа турецкой культуры, чтобы избежать недоразумений за рубежом», — пишет издание.
Как отмечает газета, в качестве обоснования данной инициативы депутат заявил, что жест «бозкурт» использовался на протяжении «всей истории во всех тюркских государствах».