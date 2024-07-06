Саутгейт об условном наказании Беллингема: УЕФА показала здравый смысл

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саутгейт об условном наказании Беллингема: УЕФА показала здравый смысл

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболист его команды Джуд Беллингем, который ранее был дисквалифицирован на один матч условно за непристойный жест, показанный во встрече чемпионата Европы в Германии против команды Словакии, эмоционален в силу юного возраста.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча ⅛ финала между сборными Англии и Словакии прошла в воскресенье в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан после дополнительного времени. Беллингем забил мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте и спас сборную Англии от поражения в основное время, а затем, по информации СМИ, показал оскорбительный жест в адрес скамейки запасных словаков. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении полузащитника. Позднее УЕФА объявил о дисквалификации игрока на один матч. Также 21-летний игрок оштрафован на 30 тысяч евро.

«Решение УЕФА продиктовано здравым смыслом. Очевидно, что это беспрецедентный момент в жизни человека — забить такой гол, еще и на 95-й минуте. Я не знаю, как бы я отреагировал в тот момент, если бы это был я, да еще и в его возрасте. Я просто очень внимательно отношусь ко всем его достижениям. Никто не будет идеальным в 21 год», — приводит слова Саутгейта c пресс-конференции Mirror.

Четвертьфинальный матч сборных Англии и Швейцарии пройдет в субботу, 6 июля, начало — 19:00 по московскому времени. Беллингем с двумя мячами вместе с Гарри Кейном является лучшим бомбардиром англичан на Евро-2024.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Мой первый опыт!' Жених Трусовой – впервые о свадьбе и работе с Плющенко
Тайная любовь: пикантные подробности скандала в фигурном катании
'Где? В Караганде!' Самоделкина — о смене гражданства, Плющенко и Трусовой
Трусова честно рассказала о жизни без соревнований
Возрастное ограничение 18+
Все фотогалереи
ВидеоФото
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
Главные темы
Главная причина вылета Германии. Нагельсмана предупреждали
Роналду нельзя заканчивать с футболом после ЧЕ. Надо измениться
Увидим ли мы Англию в полуфинале Евро? Расклады от аналитиков
Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА объяснил, почему нет пенальти
Английские и немецкие фанаты устроили потасовку на Евро
Дешам объяснил замену Мбаппе в матче против португальцев
Мюллер допустил, что матч против Испании стал для него последним в сборной
Не такого финала заслужил Кроос
Аршавин оценил выступление Криштиану Роналду на Евро-2024
Назван лучший игрок матча Португалия — Франция
Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану
Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров — Евро-2016
Франция вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв по пенальти Португалию
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Де ла Фуэнте: Эйфория сборной Испании под контролем. Мои игроки ненасытны
Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом
«Мой лучший день в составе сборной». Игрок Испании Ольмо — о матче с Германией на Евро
«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры
Мостовой: Вамос, Испания! Рад, как за Россию
Нагельсман: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. Сборная Германии отдала все, чтобы выиграть
Скандальное судейство в ¼ финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
Германия впервые в своей истории вылетела с Евро на четвертьфинальной стадии
УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания — Германия
Шольц заявил, что страна гордится сборной Германии по футболу
Педри, Мората, Карвахаль и Ле Норман не помогут Испании в полуфинале Евро-2024
Испания остановила Германию — и карьеру Крооса! Ольмо и Мерино уже выигрывали с Де ла Фуэнте молодежный Евро
Роналду проводит 30-й матч на Евро — это рекорд. У Пепе 23 игры на чемпионатах Европы
Уроженец Узбекистана сыграл за Германию на Евро
Тони Кроос провёл последний матч в карьере
Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024
Португалия — Франция: стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2024
Якин: Сборная Швейцарии создаст проблемы для Англии
Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Испании
Испания — Германия: Педри заменили из-за травмы
Рюдигер не сыграет в полуфинале Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии
Нойер — третий футболист в истории с 20+ матчами на чемпионатах Европы
Испания — Германия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
В Турции пытаются оспорить двухматчевую дисквалификацию Демирала
Нагельсман: Если кто-то хочет отомстить испанцам за счет 0:6, пусть так и сделает
У сборной Франции огромные проблемы в атаке. Дешаму пора включаться!
Ле Пен ответила Мбаппе: Французы устали получать нравоучения
Касильяс: Нойер — один из лучших голкиперов в истории
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь