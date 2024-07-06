Саутгейт об условном наказании Беллингема: УЕФА показала здравый смысл

Встреча ⅛ финала между сборными Англии и Словакии прошла в воскресенье в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан после дополнительного времени. Беллингем забил мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте и спас сборную Англии от поражения в основное время, а затем, по информации СМИ, показал оскорбительный жест в адрес скамейки запасных словаков. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении полузащитника. Позднее УЕФА объявил о дисквалификации игрока на один матч. Также 21-летний игрок оштрафован на 30 тысяч евро.

«Решение УЕФА продиктовано здравым смыслом. Очевидно, что это беспрецедентный момент в жизни человека — забить такой гол, еще и на 95-й минуте. Я не знаю, как бы я отреагировал в тот момент, если бы это был я, да еще и в его возрасте. Я просто очень внимательно отношусь ко всем его достижениям. Никто не будет идеальным в 21 год», — приводит слова Саутгейта c пресс-конференции Mirror.